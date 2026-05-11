Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal

Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal

Buzdolabınızın kapağını her açtığınızda yayılan o ağır kokudan kurtulmanın sandığınızdan çok daha kolay bir yolu var. Üstelik pahalı temizlik ürünlerine servet harcamanıza da gerek yok.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 1

Mutfağınızda zaten bulunan birkaç doğal malzeme sayesinde buzdolabınızı kısa sürede ferahlatabilir, kötü kokuları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik etkisini yalnızca 24 saat içinde fark etmek mümkün.

1 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 2

Saatlerce temizlik yapmanıza rağmen geçmeyen kokular can sıkıcı olabilir. Doğal yöntemlerle hem hijyen sağlayabilir hem de yiyecek kokularının birbirine karışmasını önleyebilirsiniz. İşte buzdolabını adeta ilk günkü tazeliğine döndüren pratik yöntemler…

2 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 3

KARBONATLA KÖTÜ KOKULARA VEDA

Buzdolabında oluşan kötü kokuların en büyük nedeni, açıkta duran yiyeceklerden yayılan asidik moleküllerdir. Çoğu temizlik ürünü bu kokuları yalnızca bastırırken, karbonat doğrudan nötralize ederek kalıcı çözüm sunar.

3 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 4

Yapmanız gereken oldukça basit: Bir fincanın içine karbonat koyup buzdolabının orta rafına yerleştirin. Karbonat, havadaki kötü kokuları içine çekerek ortamın daha temiz ve ferah kokmasını sağlar. Bir gün sonra farkı net şekilde hissedebilirsiniz.

4 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 5

KAHVE TELVESİ VE YULAFIN ŞAŞIRTAN ETKİSİ

Sabah kahvesinden kalan telveyi çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. Kurutulmuş kahve telvesi, kötü kokuları emme konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda dolabın içine hafif bir kahve aroması yayarak hoş bir koku oluşturur.

5 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 6

Bir başka doğal çözüm ise yulaf ezmesi. Küçük bir kaseye koyacağınız kuru yulaf, hem nemi hem de kötü kokuları içine çeker. Özellikle balık, peynir ve soğan gibi yoğun kokulu yiyeceklerin bulunduğu dönemlerde oldukça işe yarar.

6 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 7

ELMA SİRKESİYLE HİJYENİK TEMİZLİK

Kokuyu gidermek kadar oluşum nedenlerini ortadan kaldırmak da önemlidir. Bunun için yarı su yarı elma sirkesi karışımını bir sprey şişesine doldurup rafları silebilirsiniz. Bu yöntem hem bakterilerin oluşmasını engeller hem de dolap içinde hijyen sağlar.

7 8
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal - Resim: 8

Sirkenin kokusu kısa süre içinde kaybolur ve geriye temiz bir hava kalır.

LİMON VE KARANFİL FERAHLIĞI

Doğal ve hoş bir koku isteyenler için limon harika bir seçenek olabilir. Dilimlenmiş limonların üzerine birkaç adet karanfil ekleyip buzdolabına yerleştirdiğinizde, ortam çok daha ferah bir hale gelir. Böylece buzdolabınız temiz ve doğal bir kokuya kavuşur.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro