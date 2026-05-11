Mutfağınızda zaten bulunan birkaç doğal malzeme sayesinde buzdolabınızı kısa sürede ferahlatabilir, kötü kokuları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik etkisini yalnızca 24 saat içinde fark etmek mümkün.
Ağır kokuları mıknatıs gibi çekiyor: Ne karbon filtre ne kimyasal
Buzdolabınızın kapağını her açtığınızda yayılan o ağır kokudan kurtulmanın sandığınızdan çok daha kolay bir yolu var. Üstelik pahalı temizlik ürünlerine servet harcamanıza da gerek yok.Derleyen: Cemile Kurel
Saatlerce temizlik yapmanıza rağmen geçmeyen kokular can sıkıcı olabilir. Doğal yöntemlerle hem hijyen sağlayabilir hem de yiyecek kokularının birbirine karışmasını önleyebilirsiniz. İşte buzdolabını adeta ilk günkü tazeliğine döndüren pratik yöntemler…
KARBONATLA KÖTÜ KOKULARA VEDA
Buzdolabında oluşan kötü kokuların en büyük nedeni, açıkta duran yiyeceklerden yayılan asidik moleküllerdir. Çoğu temizlik ürünü bu kokuları yalnızca bastırırken, karbonat doğrudan nötralize ederek kalıcı çözüm sunar.
Yapmanız gereken oldukça basit: Bir fincanın içine karbonat koyup buzdolabının orta rafına yerleştirin. Karbonat, havadaki kötü kokuları içine çekerek ortamın daha temiz ve ferah kokmasını sağlar. Bir gün sonra farkı net şekilde hissedebilirsiniz.
KAHVE TELVESİ VE YULAFIN ŞAŞIRTAN ETKİSİ
Sabah kahvesinden kalan telveyi çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. Kurutulmuş kahve telvesi, kötü kokuları emme konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda dolabın içine hafif bir kahve aroması yayarak hoş bir koku oluşturur.
Bir başka doğal çözüm ise yulaf ezmesi. Küçük bir kaseye koyacağınız kuru yulaf, hem nemi hem de kötü kokuları içine çeker. Özellikle balık, peynir ve soğan gibi yoğun kokulu yiyeceklerin bulunduğu dönemlerde oldukça işe yarar.
ELMA SİRKESİYLE HİJYENİK TEMİZLİK
Kokuyu gidermek kadar oluşum nedenlerini ortadan kaldırmak da önemlidir. Bunun için yarı su yarı elma sirkesi karışımını bir sprey şişesine doldurup rafları silebilirsiniz. Bu yöntem hem bakterilerin oluşmasını engeller hem de dolap içinde hijyen sağlar.
Sirkenin kokusu kısa süre içinde kaybolur ve geriye temiz bir hava kalır.
LİMON VE KARANFİL FERAHLIĞI
Doğal ve hoş bir koku isteyenler için limon harika bir seçenek olabilir. Dilimlenmiş limonların üzerine birkaç adet karanfil ekleyip buzdolabına yerleştirdiğinizde, ortam çok daha ferah bir hale gelir. Böylece buzdolabınız temiz ve doğal bir kokuya kavuşur.