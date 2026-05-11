Sektörde "asla sarsılmaz" gözüyle bakılan, Batman merkezli ulaşım devi Özlem Batman Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklara direnerek sürdürdüğü mücadelesini kaybederek resmen iflas etti.

FİRMANIN GEÇMİŞİ VE HİZMET AĞI

2000 yılında İdris Taşhan tarafından kurulan şirket, çeyrek asra yakın bir süredir yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyordu. Kuruluşundan bu yana kalite odaklı bir vizyon benimseyen Özlem Batman Turizm; geniş araç filosu ve müşteri memnuniyeti hedefiyle tanınmaktaydı. Firmanın hizmet kapasitesine dair öne çıkan veriler şunlardı:

Türkiye genelinde toplam 141 farklı noktaya sefer düzenlemekteydi. Batman ve çevre illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere gerçekleştirdiği düzenli seferlerle bölgenin ulaşım yükünü sırtlamaktaydı. Modern araç içi çözümler, güvenilir hizmet ve güler yüzlü personel prensibiyle sektörün deneyimli oyuncuları arasında yer alıyordu.

MAHKEME KARARI VE TASFİYE SÜRECİ

Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla), şirketin mali durumunu değerlendirerek beklenen kararı verdi. Mahkemenin 2026/275 Esas sayılı dosyası üzerinden alınan kararın detayları belli oldu. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 292. maddesi uyarınca şirketin iflasına hükmedildi.

İflas kararı, 13 Şubat 2026 tarihinde, saat 10:12 itibarıyla resmileşti. Şirketin ismi, resmi kayıtlarda "Tasfiye Halinde Özlem Batman Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak güncellendi.

İlgili karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince tüm alacaklılara ve kamuoyuna ilanen duyuruldu. Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 7475 sicil numarasıyla kayıtlı olan dev firmanın iflası, bölge ekonomisinde ve seyahat sektöründe büyük bir boşluk yarattı.