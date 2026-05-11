Türkiye’nin en prestijli turizm noktalarından biri olan Alaçatı’da sular durulmuyor.
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti
İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de faaliyet gösteren MarinAlaçatı, ekonomik dalgalanmalara karşı direnemeyerek konkordato talebinde bulundu.Züleyha Öncü
Lüks yatların uğrak noktası olan ve bölgenin en büyük marinaları arasında yer alan MarinAlaçatı (Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti.), mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu.
3 Ay Boyunca Koruma Altına Alındı
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, MarinAlaçatı’nın başvurusunu değerlendirerek firma hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Bu kararla birlikte şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanına alınırken; faaliyetlerin denetimi için Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz ve İşletme Uzmanı Erhan Demirel geçici konkordato komiseri olarak atandı.
Sezon Öncesi Büyük Belirsizlik
Denizde 260, karada ise 100 yat kapasitesine sahip olan MarinAlaçatı’nın tam da turizm sezonu öncesinde bu kararı alması, sektörde endişe yarattı.
Bölgenin en büyük yat limanlarından birinin içine düştüğü bu durum, turizm sektöründeki ekonomik kırılganlığın boyutlarını bir kez daha kanıtladı.
Filoğlu Grup’ta Peş Peşe Gelen Çöküş Sinyalleri
MarinAlaçatı’nın bağlı olduğu Filoğlu Grup'taki ekonomik sarsıntı sadece marina ile sınırlı değil.
Grubun diğer iştiraki olan Bertaş Bazalt Nakliyat Madencilik şirketinin de geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmesi, dikkatleri grubun mali yapısına çevirdi. Grubun lokomotif şirketlerinin art arda "borçlarımı ödeyemiyorum" diyerek mühlet istemesi, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Şimdi gözler, atanan komiser heyetinin hazırlayacağı raporlarda ve marinanın bu mali fırtınadan kurtulup kurtulamayacağında.