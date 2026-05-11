Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti

Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de faaliyet gösteren MarinAlaçatı, ekonomik dalgalanmalara karşı direnemeyerek konkordato talebinde bulundu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 1

Türkiye’nin en prestijli turizm noktalarından biri olan Alaçatı’da sular durulmuyor.

1 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 2

Lüks yatların uğrak noktası olan ve bölgenin en büyük marinaları arasında yer alan MarinAlaçatı (Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti.), mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu.

2 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 3

3 Ay Boyunca Koruma Altına Alındı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, MarinAlaçatı’nın başvurusunu değerlendirerek firma hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

3 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 4

Bu kararla birlikte şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanına alınırken; faaliyetlerin denetimi için Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz ve İşletme Uzmanı Erhan Demirel geçici konkordato komiseri olarak atandı.

4 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 5

Sezon Öncesi Büyük Belirsizlik

Denizde 260, karada ise 100 yat kapasitesine sahip olan MarinAlaçatı’nın tam da turizm sezonu öncesinde bu kararı alması, sektörde endişe yarattı.

5 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 6

Bölgenin en büyük yat limanlarından birinin içine düştüğü bu durum, turizm sektöründeki ekonomik kırılganlığın boyutlarını bir kez daha kanıtladı.

6 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 7

Filoğlu Grup’ta Peş Peşe Gelen Çöküş Sinyalleri

MarinAlaçatı’nın bağlı olduğu Filoğlu Grup'taki ekonomik sarsıntı sadece marina ile sınırlı değil.

7 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 8

Grubun diğer iştiraki olan Bertaş Bazalt Nakliyat Madencilik şirketinin de geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmesi, dikkatleri grubun mali yapısına çevirdi. Grubun lokomotif şirketlerinin art arda "borçlarımı ödeyemiyorum" diyerek mühlet istemesi, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

8 9
Lüksün merkezi iflasın eşiğinde: Dev yat limanı konkordato ilan etti - Resim: 9

Şimdi gözler, atanan komiser heyetinin hazırlayacağı raporlarda ve marinanın bu mali fırtınadan kurtulup kurtulamayacağında.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro