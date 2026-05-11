Türkiye'de siyaset dünyasında, "CHP'ye mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanıp atanmayacağı gündemde konuşuluyor.

Siyaset bu konuya odaklanmışken Ankara’da ise Saadet Partisi’ni bekleyen bir kayyum davasının sonuçlanmasına az kalmıştı.

24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, parti yönetimine üç kişilik kayyum atanması istenmişti. Kongrede 1026 kişinin oy kullandığı ancak bu delegelerden 789’unun delegeliğinin düştüğü iddia edilirken, Mahmut Arıkan’ın seçildiği kongrenin iptal edilmesinin istendiği belirtiliyordu.

Mahkeme ise kararını açıkladı. Mahkeme kayyum atanması için açılan 'Butlan' davasının reddine karar verdi.

