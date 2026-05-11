Mevduat faizinde herkesin yanlış bildiği gerçek: Bankaların gizlediği sır

"Yüksek faiz her zaman yüksek getiri anlamına gelmez. 'Hoş geldin' faiziyle açılan günlük hesaplarda paranızın tamamı nemalanmıyor olabilir. Banka, örneğin 100 bin liranızın %20’lik kısmını 'vadesiz hesapta' yani faizsiz tutmanızı şart koşuyor. Bu durumda faiz sadece kalan 80 bin liraya işletiliyor."