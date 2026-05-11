Patriklik makamına seçilişinin 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, okulun bu yılın eylül ayında "görkemli bir açılışla" eğitim hayatına geri döneceğini duyurdu.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Okulun fiziki durumu ve hazırlık süreci hakkında bilgi veren Patrik Bartholomeos, halihazırda devam eden yenileme çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Bartholomeos, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da bu tarihi açılışı hep birlikte kutlayacağız. Artık geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS: TARİHİ BİR KARAR

Bartholomeos’un Atina temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede de ana gündem maddesi Ruhban Okulu oldu. Başbakan Miçotakis, okulun yeniden açılma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek "Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız haberler son derece önemli. Bunun, patriklik ve inanç dünyası için uzun zamandır arzulanan tarihi bir karar olduğunun bilincindeyiz." dedi.

ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 29.11.2025 tarihinde Heybeliada Ruhban Okulu’nun Eylül 2026’da yeniden açılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan Fener Rum Patriği devlete bağlanmayı reddettiği için kapatılmıştı. Devlete bağlı olmayan Heybeliada Ruhban Okulu gibi bir özel okulun ortaya çıkması, medreselerin yasa dışı olmaktan çıkacağı endişelerini beraberinde getirdi.