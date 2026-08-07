YENİÇAĞ – 07 Ağustos 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

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CHP'Lİ MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY AKÇİÇEK'E KESİN İHRAÇ TALEBİ

Menderes Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Akçiçek'e kesin ihraç talebiCHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Akçiçek'e kesin ihraç talebiGündem

VATANDAŞLIK ÇETESİNİN ÇEK YATIR YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI: İŞTE WHATSAPP YAZIŞMALARI

Usulsüz Türk vatandaşlığı kazanılması soruşturmasında çete lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin’in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Sahte ekspertiz, muvazaalı satış ve parayı anında geri çekme üzerine kurulan “çek-yatır” çarkı resmî belgelere girdi.

Vatandaşlık çetesinin çek yatır yöntemi ortaya çıktı: İşte Whatsapp yazışmalarıVatandaşlık çetesinin çek yatır yöntemi ortaya çıktı: İşte Whatsapp yazışmalarıGündem

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK YOLU KAPALI: 'GÖREVE DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

AKP MKYK’sında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemenin sadece PKK'yı kapsadığını belirtti. Gürlek; Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mevcut düzenleme kapsamı dışında kaldığını ve yasadan yararlanamayacaklarını vurguladı.

Demirtaş'a özgürlük yolu kapalı: 'Göreve dönmesi söz konusu değil'Demirtaş'a özgürlük yolu kapalı: 'Göreve dönmesi söz konusu değil'Gündem

YSK KARARINI VERDİ: YENİ PARTİ TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yeni Parti'nin başvurusu üzerine Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun kurum nezdindeki temsilcilik görevini onayladı.

YSK kararını verdi: Yeni Parti temsilcisi belli olduYSK kararını verdi: Yeni Parti temsilcisi belli olduGündem

AHBAP YÖNETİMİNE BİR KAYYUM DAHA

Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm varlığının idaresi kayyuma devredildi ve tüm mal faaliyetleri tedbiren durduruldu.

Ahbap yönetimine bir kayyum dahaAhbap yönetimine bir kayyum dahaGündem

Suriye ile denklik ve PKK’ya fiilen af

Bütün bu adımlar, iç siyasette kullanılan “Türk-Arap-Kürt ittifakı” formülü ve ABD’nin Türkiye-Irak ve Suriye koordinatörü Tom Barrack’ın, “Osmanlı Millet Sistemi” ve “Türkiye, Irak ve Suriye'yi Amerikan kaldıraç noktasında tek bir odakta dengelemek Trump yönetiminin hayati misyonudur” söylemlerinin gereğidir.

Suriye ile denklik ve PKK’ya fiilen afSuriye ile denklik ve PKK’ya fiilen afGündem
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"MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI" İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından Mekke Savunma Anlaşması imzalandı.

Mekke Anlaşması, 'Müslüman NATO' mu? Erdoğan imzalamıştıMekke Anlaşması, 'Müslüman NATO' mu? Erdoğan imzalamıştıGündem

BM'NİN KIBRIS PLANINDA KRİZ: KKTC KABUL ETTİ, GKRY REDDETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ara bölgeden başlanarak Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasını önerdi. Türk tarafı, bu öneriyi kabul etti ancak Rum Lider Nikos Hristodulidis öneriyi reddetti" açıklamasında bulundu.

BM'nin Kıbrıs planında kriz: KKTC kabul etti, GKRY reddettiBM'nin Kıbrıs planında kriz: KKTC kabul etti, GKRY reddettiDünya

TAYLAND'DA OKULA KANLI BASKIN: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Tayland’ın Nonthaburi eyaletinde yer alan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı. Okula 14 yaşındaki bir öğrenci silahlı saldırı düzenledi. 6 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda polis okula girdiğinde saldırganı çocuğu ölü buldu.

Tayland'da okula kanlı baskın: Çok sayıda ölü ve yaralılar varTayland'da okula kanlı baskın: Çok sayıda ölü ve yaralılar varDünya

RUSYA UKRAYNA GEMİLERİNİ HEDEF ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 3 gemisini Karadeniz’de vurduklarını açıkladı.

Rusya Ukrayna gemilerini hedef aldıRusya Ukrayna gemilerini hedef aldıDünya
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PTT’NİN ARDINDAN THY VE TÜRK TELEKOM’DA DA İŞÇİ ÇIKARDI

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki dev şirketler ve özel sektörün otomotiv devlerinde çalışan sayıları gerilemeye başladı. PTT’nin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom’un açıklanan 2. çeyrek finansal raporları, istihdamdaki düşüşü ortaya koydu.

PTT’nin ardından THY ve Türk Telekom’da da işçi çıkardıPTT’nin ardından THY ve Türk Telekom’da da işçi çıkardıEkonomi

FAİZSİZ EV VE ARAÇ SİSTEMİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR: KISITLAMA GETİRİLİYOR

Banka faizlerine alternatif olarak görülen ve dar gelirlinin ev ile araç umudu haline gelen tasarruf finansman (evim) sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. BDDK 'nın getirdiği düzenlemelerle şartları zorlaşan sisteme yönelik yeni kısıtlamalar geleceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Faizsiz ev ve araç sisteminde kurallar değişiyor: Kısıtlama getiriliyorFaizsiz ev ve araç sisteminde kurallar değişiyor: Kısıtlama getiriliyorEkonomi

ELEKTRİK FİYATLARINDA BÜYÜK FARK: ZİRVE VE DİP RAKAMLAR ŞAŞIRTTI

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 59 lira ile 925 lira arasında değişecek. İşlem hacmi ise yüzde 24,92 düşüş gösterdi.

Elektrik fiyatlarında büyük fark: Zirve ve dip rakamlar şaşırttıElektrik fiyatlarında büyük fark: Zirve ve dip rakamlar şaşırttıEkonomi

DEV ALMAN ŞİRKETİNİN KURUCUSU ALTINDA RAKAM VERDİ: ALTININ YAZI BİTİRECEĞİ SEVİYE BELLİ OLDU

Midas Touch Consulting kurucusu Florian Grummes, altındaki altı aylık bekleme sürecini sonlandırarak portföyündeki yatırım oranını yüzde 80'e çıkardı. Tecrübeli isim, altının bu yaz ulaşabileceği rakamla ilgili çarpıcı tahminler yaptı.

Dev Alman şirketinin kurucusu altında rakam verdi: Altının yazı bitireceği seviye belli olduDev Alman şirketinin kurucusu altında rakam verdi: Altının yazı bitireceği seviye belli olduDünya
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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter

Arjantinli efsane futbolcu Maradona’nın ölümünden bir gün önce söylediği sözler ortaya çıktı. Masör Nicolás Taffarel, Arjantinli efsanenin “Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter” dediğini açıkladı.

Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeterMaradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeterSpor

Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta saha bölgesini Premier Lig’in yıldız ismiyle doldurmak için ilk resmi adımını attı.

Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldıBeşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldıSpor