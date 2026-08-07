Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Soruşturması kapsamında daha önce sadece AHBAP'ın mal varlığı için kayyum atanmıştı. Bu defa doğrudan derneğin yönetimi için kayyum atandı.

DERNEK FAALİYETLERİ DURDURULDU



Asliye Hukuk Mahkemesi'ne fesih için açılan davada, AHBAP Derneği'nin yönetimi için doğrudan atanan kayyumun yanı sıra dernek faaliyetlerinin de tedbiren durdurulmasına karar verildi. Derneğin tüm mal varlığının idaresi kayyuma devredildi.



İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyum olarak atanmasına karar verildiği öğrenildi.

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu

bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları

üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı açıkça belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma doğrultusunda 12 Temmuz tarihinde Bursa'da gözaltına alınarak emniyet güçlerince İstanbul'a gönderilmişti.

İfadesi alınan Haluk Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında Ece Güner'in de bulunduğu toplam 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün yaşanan kritik gelişmelerin ardından Ahbap Derneği ile soruşturmadaki bütün şüphelilerin mal varlıklarına resmi olarak el konuldu. Yürütülen tahkikat çerçevesinde bugüne kadar toplam 4 ayrı dalga operasyon gerçekleştirildi.