Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter

Superdeporte'nin haberine göre Taffarel, 24 Kasım'da Maradona'yı gördüğünde “günlerdir yataktan kalkmadığını” ve onu yataktan çıkarmaya çalışmak için odasına girdiğini anlattı.

Maradona ise ona, “Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter.” diye karşılık verdiğini belirtti. Masör, “Artık yeter derken ne?” diye sordu. Maradona ise, “Yeter, yeter.” diye yanıt verdi.

Taffarel, bu sözlerin ardından mahkemede, “Bana söylediği son sözler bunlardı” dedi.