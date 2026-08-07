Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter

Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter

Arjantinli efsane futbolcu Maradona’nın ölümünden bir gün önce söylediği sözler ortaya çıktı. Masör Nicolás Taffarel, Arjantinli efsanenin “Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter” dediğini açıkladı.

Kaynak: Diğer
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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 1

Masör Nicolás Taffarel , Maradona'nın 11-25 Kasım 2020 tarihleri arasında evde tedavi gördüğü Buenos Aires'in dışındaki evine çok kez gitti. Efsane futbolcu Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetti.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 2

Superdeporte'nin haberine göre Taffarel, 24 Kasım'da Maradona'yı gördüğünde “günlerdir yataktan kalkmadığını” ve onu yataktan çıkarmaya çalışmak için odasına girdiğini anlattı.

Maradona ise ona, “Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter.” diye karşılık verdiğini belirtti. Masör, “Artık yeter derken ne?” diye sordu. Maradona ise, “Yeter, yeter.” diye yanıt verdi.

Taffarel, bu sözlerin ardından mahkemede, “Bana söylediği son sözler bunlardı” dedi.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 3

'ODADAN ÇIKMAK İSTEMİYORDU'
2018'den beri Maradona ile ilgilenen Taffarel, evde tedavi sürecinin yalnızca ilk günlerinde ona müdahale edebildiğini anlattı:

“Sonrasında artık odadan çıkmak istemiyordu. Yataktan kalkmıyordu, yemek yemek istemiyordu, üzerini değiştirmek istemiyordu, temizlenmek istemiyordu. Masaj da istemiyordu.”

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 4

DOKTOR DEFALARCA UYARDI
Perşembe günkü duruşmada sunulan deliller, masörün Maradona'nın genel sağlık durumundan ve psikolojik durumundan duyduğu endişeyi yıldızın doktoru Leopoldo Luque'ya birçok kez ilettiğini ve doktorun eve gelmesini istediğini ortaya koydu.

Taffarel'in doktor Luque'ya yaptığı uyarılar arasında şunlar vardı:

“Tamamen ödem içinde”, “Bir meme gibi şişmiş”, “26 saattir uyuyor”, “Gelmen gerekiyor Luque”.

Luque'nin ise bu uyarılara karşılık “sakin olmak gerektiğini”, bunun “normal olduğunu” ve şişliğin kısa süre içinde ineceğini söylediği belirtildi.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 5

DOKTORLAR İLACI ÇIKARDI
Masör ayrıca, bir hemşireden öğrendiğine göre Maradona'nın doktorlarının ölümünden kısa süre önce kullandığı ilaçlar arasından idrar söktürücüleri çıkardığını açıkladı.

Taffarel bu konuyu Luque'ya sorduğunda doktor, “Bunu sağlık sigortasının doktorları yönetiyordu” yanıtını verdi. Burada, Maradona'nın evde tedavi sürecinde hizmet sağlayan özel sağlık sigortası şirketi Swiss Medical'e atıfta bulunduğu ifade edildi.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 6

TALİMAT VERİLMEDİ
Ancak davada ortaya çıkan bilgilere göre Swiss Medical tarafından konsültan doktor olarak görevlendirilen dahiliye uzmanı Pedro Di Spagna, Maradona'yı yalnızca bir kez gördü. Bu görüşmede ise herhangi bir ilacın kesilmesi yönünde talimat verilmedi.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 7

Otopsi raporuna göre Maradona, “kronik kardiyomiyopatinin kalp yetmezliği nedeniyle yeniden ağırlaşmasına bağlı akut akciğer ödemi” sonucunda hayatını kaybetti.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 8

Leopoldo Luque'nin yanı sıra bu davada psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Díaz, Swiss Medical'in evde bakım koordinatörü Nancy Forlini, dahiliye uzmanı Pedro Di Spagna, hemşire koordinatörü Mariano Perroni ve hemşire Ricardo Almirón da var.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 9

Sanıkların tamamı, olası kastla basit öldürme suçlamasıyla yargılanıyor.

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Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı: Hiçbir şey istemiyorum, artık yeter - Resim: 10
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