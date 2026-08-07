Banka faizlerine alternatif olarak görülen ve dar gelirlinin ev ile araç umudu haline gelen tasarruf finansman (evim) sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçtiğimiz dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) getirdiği düzenlemelerle teslimat şartları zorlaşan sisteme, şimdi de sözleşme sayısı ve finansman tutarlarına yönelik yeni kısıtlamaların geleceği iddia ediliyor.
Faizsiz ev ve araç sisteminde kurallar değişiyor: Kısıtlama getiriliyor
Banka faizlerine alternatif olarak görülen ve dar gelirlinin ev ile araç umudu haline gelen tasarruf finansman (evim) sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor. BDDK 'nın getirdiği düzenlemelerle şartları zorlaşan sisteme yönelik yeni kısıtlamalar geleceği iddia ediliyor. İşte detaylar...Hava Demir
BDDK'nın Erken Teslimat Düzenlemesi Hafızalarda
1 Temmuz 2026 tarihinde, BDDK'nın Finansal Kurumlar Birliği'ne sunduğu kararla sistemdeki şartlar ağırlaştırılmıştı.
Yapılan son düzenlemeyle:
Erken teslimat hakkı için gereken azami ödeme oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarılmış,
En erken teslimat süresi 150 günden 180 güne (6 ay) uzatılmış,
Taksit esnekliğini kısıtlayan adımla, en düşük taksit tutarının en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacağı kuralı getirilmişti.
Yeni İddia: Tek Hak Kuralı ve Tavan Fiyat Geliyor
Sektörde konuşulan son iddialara göre, 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme paketinde katılımcıları doğrudan ilgilendiren radikal sınırlamalar yer alıyor. Sistemde öne çıkan muhtemel değişiklikler şu şekilde:
Sözleşme Sayısına Sınır
Aynı kişinin en fazla 1 taşıt ve 1 konut/iş yeri olmak üzere en fazla 2 aktif sözleşmesi olabilecek. Birden fazla araç veya konut sözleşmesi yapılmasına izin verilmeyecek.
Finansman Üst Limitleri
Taşıt finansmanı en fazla 6 milyon 250 bin TL, konut veya iş yeri finansmanı ise en fazla 62 milyon 500 bin TL ile sınırlandırılacak. Toplam finansman tutarı da bu tavanı aşamayacak.
Sistem Nasıl İşliyor?
Şirketler, talep edilen tutarın yüzde 7'si kadar hizmet bedeli alıyor. Örneğin; 1 milyon liralık araç finansmanında 70 bin lira hizmet bedeli ödeniyor.
Aracı 6'ncı ayın sonunda teslim alabilmek için 450 bin liralık (yüzde 45) peşinatın tamamlanması gerekiyor. Peşinatsız ve uzun vadeli girişlerde ise paranın enflasyon karşısında erimesi riskine karşı, yüzde 45'lik kısmın 6 ay içinde tamamlanması en makul seçenek olarak değerlendiriliyor.
Katılım bankalarının aksine, bu sistemde biriken paraya herhangi bir kar payı ödenmiyor
Sektör Temsilcileri Beklemede
Söz konusu iddiaları sorduğumuz sektör kaynakları, kulislerdeki hareketliliği doğrulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Evet, böyle söylentiler var ama biz de beklemedeyiz. En çok organizasyon ücreti değişimi konuşuluyor. Gelecek ay netleşir diye düşünüyorum."
Taslak düzenlemenin önümüzdeki ay netleşmesi ve sektördeki belirsizliğin ortadan kalkması bekleniyor.