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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

İlkay Çiçek, Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, partimizin tüzüğü ve disiplin ilkelerimiz çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, dün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.