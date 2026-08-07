Dün 6 bin 570 liralık seviyesiyle uzun zaman sonra rekor sıçramasını yapar gram altında gün içerisinde düşüşler gözlemlense de yükseliş trendi devam ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma)
Doların zayıflaması ve Hürmüz Boğazındaki olumlu gelişmeler altında satış baskısını düşürürken, fiyatlarda yukarı yönlü trendin sürmesine neden oldu. Peki altın güne nasıl başladı? 7 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?Aykut Metehan
Saat 07.45 itibarıyla ons altın 4 bin 266 dolardan işlem görürken, düne göre +%0,6 ornaında bir yükseliş gözlemlendi.
İşte 7 Ağustos Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:
Gram altın:
Alış: 6 bin 484 lira
Satış 6 bin 559 lira lira
Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 557 lira
Satış: 10 bin 716 lira
Yarım altın:
Alış: 21 bin 114 lira
Satış: 21 bin 404 lira
Tam altın:
Alış: 42 bin 33 lira
Satış: 42 bin 665 lira
22 Ayar gram altın:
Alış: 5 bin 928 lira
Satış 6 bin 139 lira
14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 559 lira
Satış: 4 bin 758 lira
Ata altın:
Alış: 42 bin 970 lira
Satış: 43 bin 749 lira
Yukarıda yer alan bilgiler anlık değerler olup zamanla farklılık gösterebilir.
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