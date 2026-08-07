Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma)

Doların zayıflaması ve Hürmüz Boğazındaki olumlu gelişmeler altında satış baskısını düşürürken, fiyatlarda yukarı yönlü trendin sürmesine neden oldu. Peki altın güne nasıl başladı? 7 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 1

Dün 6 bin 570 liralık seviyesiyle uzun zaman sonra rekor sıçramasını yapar gram altında gün içerisinde düşüşler gözlemlense de yükseliş trendi devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 2

Saat 07.45 itibarıyla ons altın 4 bin 266 dolardan işlem görürken, düne göre +%0,6 ornaında bir yükseliş gözlemlendi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 3

İşte 7 Ağustos Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 4

Gram altın:
Alış: 6 bin 484 lira
Satış 6 bin 559 lira lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 5

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 557 lira
Satış: 10 bin 716 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 6

Yarım altın:
Alış: 21 bin 114 lira
Satış: 21 bin 404 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 7

Tam altın:
Alış: 42 bin 33 lira
Satış: 42 bin 665 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 8

22 Ayar gram altın:
Alış: 5 bin 928 lira
Satış 6 bin 139 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 9

14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 559 lira
Satış: 4 bin 758 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 10

Ata altın:
Alış: 42 bin 970 lira
Satış: 43 bin 749 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 11

Yukarıda yer alan bilgiler anlık değerler olup zamanla farklılık gösterebilir.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ağustos Cuma) - Resim: 12

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