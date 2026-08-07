Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bölgesel gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerinin etkisiyle THY’nin ocak-haziran dönemindeki net kârı yıllık bazda yüzde 25 azalarak 18 milyar liraya geriledi. Kâr düşüşünün ardından ana şirkette personel sayısı azaltıldı:

İstihdam Verileri: THY ana şirketinde 2026 Mart ayında 36 bin 593 olan personel sayısı, Haziran sonu itibarıyla 36 bin 482’ye indi.

Kabin ve Yurt İçi Personeli Düştü: Son 3 ayda ana şirkette istihdam 111 kişi azaldı. Düşüşün kabin memuru ve yurt içi personelde yaşandığı, yurt dışı istihdamın ise arttığı gözlendi.

Alt Şirketlerde Son Durum: Çalışan bilgisi paylaşılan 20 alt şirketin 9’unda istihdam gerilerken, 1’inde sabit kaldı. Ancak AJet ve TGS Yer Hizmetleri’ndeki büyüme sayesinde alt şirketlerin toplam istihdamı artış gösterdi.

TÜRK TELEKOM VE PTT'DE PERSONEL SAYISI ERİDİ

Sözcü'de yer alan bilgilere göre Varlık Fonu portföyündeki diğer kamu devlerinde de benzer bir tablo hakim:

Türk Telekom: Şirketin toplam personel sayısı bu yıl 31 bin 779’dan 31 bin 756’ya geriledi.

PTT: Toplam 5 bin 585 personelini göndererek çalışan sayısını 16 bin seviyelerine düşürmeyi hedefliyor.

ÖZEL SEKTÖRDE OTOMOTİV DEVLERİ KAN KAYBEDİYOR

İç pazardaki daralma ve çiftçinin düşen alım gücü, özel sektördeki dev sanayi kuruluşlarının istihdam verilerine yansıdı:

Ford Otosan: 2025 sonunda 25 bin 2 olan çalışan sayısı, 2026 Haziran ayında 24 bin 436’ya geriledi.

Türk Traktör: Aynı dönemde çalışan sayısı 2 bin 120’den 2 bin 39’a indi.