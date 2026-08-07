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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çerçeve yasa teklifinin TBMM’ye sunulduğu saatlerde gerçekleştirilen AKP MKYK toplantısının perde arkasını kaleme aldı. Selvi’nin aktardığı bilgilere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, MKYK üyelerine yeni yasal düzenleme ve kayyım atanan belediyelerin hukuki durumuna ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

"ÖCALAN VE DEMİRTAŞ KAPSAM DIŞI"

Bakan Gürlek, hazırlanan kanun teklifinin PKK'nın tasfiyesine yönelik özel ve geçici bir düzenleme olduğunun altını çizdi. Gürlek, diğer terör örgütlerinin bu yasadan yararlanamayacağını vurgulayarak "Başka terör örgütlerinin yasadan yararlanması söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi'ne götürmelerinde bundan istifade edemezler." ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mevcut yasal düzenlemenin kapsamı dışında kaldığını ve yasadan yararlanamayacaklarını ifade etti.

KAYYUM ATAMALARINDA ESENYURT AYRINTISI

Toplantıda gündeme gelen bir diğer kritik başlık ise görevden almalar ve kayyum atanan belediyelerin geleceği oldu. Bakan Gürlek, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) alacağı kararlara işaret ederek, PKK’nın MGK tarafından "münfesih örgüt" olarak kabul edilmesinin ardından bazı belediyelerde kayyumların yerine yeni atamaların önünün açılabileceğini belirtti.

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumunun farklı değerlendirildiğini kaydetti. Gürlek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"MGK'da PKK münfesih örgüt olarak kabul edildiğinde kayyımların yerine atamalar olabilir. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı. Ama Esenyurt farklı. Çünkü Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden alınmıştı."

Bakan Gürlek’in bu açıklamaları doğrultusunda, soruşturma süreci ve görevden alınma gerekçesindeki farklılık nedeniyle Ahmet Özer’in göreve dönmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.