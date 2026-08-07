Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı

Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta saha bölgesini Premier Lig’in yıldız ismiyle doldurmak için ilk resmi adımını attı.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 1

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda şu ana kadar 6 transfere imza atan Beşiktaş, orta saha hattına elit seviyede bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 2

Siyah-beyazlı yönetimin transfer listesinin ilk sırasına aldığı isim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen 26 yaşındaki dinamik orta saha Conor Gallagher oldu.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 3

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği İngiliz milli futbolcu için Beşiktaş yönetimi, Tottenham kulübüne kiralama teklifini resmen iletti.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 4

Kariyeri boyunca bonservisine toplam 82 milyon euro ödenen Gallagher için Londra temsilcisinden gelecek yanıt bekleniyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro civarında gösteriliyor.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 5

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid’den Tottenham'a 40 milyon euro karşılığında transfer olan yetenekli oyuncunun, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 6

Futbol altyapısını Chelsea'de alan; Charlton, Swansea, West Bromwich ve Crystal Palace kiralık dönemlerinin ardından Atletico Madrid'e geçen Gallagher, yüksek temposu ve iki yönlü oyunuyla tanınıyor.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 7

Beşiktaş yönetimi, Tottenham ile yürüttüğü kiralık transfer pazarlıklarını kısa sürede olumlu sonuçlandırarak yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi ve orta sahanın yükünü teslim etmeyi hedefliyor.

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Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı - Resim: 8
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