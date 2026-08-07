Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda şu ana kadar 6 transfere imza atan Beşiktaş, orta saha hattına elit seviyede bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Beşiktaş'tan transfer atağı: Bonservisine 82 milyon euro ödenen yıldız için teklif yapıldı
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta saha bölgesini Premier Lig’in yıldız ismiyle doldurmak için ilk resmi adımını attı.Kaynak: Diğer
Siyah-beyazlı yönetimin transfer listesinin ilk sırasına aldığı isim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen 26 yaşındaki dinamik orta saha Conor Gallagher oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği İngiliz milli futbolcu için Beşiktaş yönetimi, Tottenham kulübüne kiralama teklifini resmen iletti.
Kariyeri boyunca bonservisine toplam 82 milyon euro ödenen Gallagher için Londra temsilcisinden gelecek yanıt bekleniyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro civarında gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid’den Tottenham'a 40 milyon euro karşılığında transfer olan yetenekli oyuncunun, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor.
Futbol altyapısını Chelsea'de alan; Charlton, Swansea, West Bromwich ve Crystal Palace kiralık dönemlerinin ardından Atletico Madrid'e geçen Gallagher, yüksek temposu ve iki yönlü oyunuyla tanınıyor.
Beşiktaş yönetimi, Tottenham ile yürüttüğü kiralık transfer pazarlıklarını kısa sürede olumlu sonuçlandırarak yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi ve orta sahanın yükünü teslim etmeyi hedefliyor.