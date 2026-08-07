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Kaynak: Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevine son verilen eski CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu hakkında kararını sundu. Alınan kararla birlikte Yakupoğlu, YSK nezdinde Yeni Parti temsilcisi sıfatıyla yeniden görev üstlendi.

15 sene boyunca CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Yakupoğlu'nun durumu, Yeni Parti'nin yaptığı resmi başvuruyla gündeme geldi. Son seçimlerde en yüksek oyu toplayan ilk dört siyasi teşkilatın kuruldaki temsil hakkını inceleyen YSK; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ana muhalefet konumunu taşıyan Yeni Parti'nin hukuki varlığının görmezden gelinemeyeceğini belirterek talebi kabul etti.