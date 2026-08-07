Geçim sıkıntısı ve düşen alım gücü vatandaşı tamamen banka borçlarıyla yaşamaya itti. BDDK bünyesindeki Fintürk tarafından yayımlanan son veriler, borçlanmadaki korkutucu tabloyu net şekilde gözler önüne serdi.
BDDK verileri alarm veriyor: En çok borçlanan iller herkesi şaşırttı
Vatandaşın geçim mücadelesi ve yükselen enflasyon, banka borçlarını tarihi seviyelere taşıdı. BDDK’nın son verilerine göre ek hesap, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarında patlama yaşandı. Listenin zirvesindeki 3 şehir ise tüm dikkatleri üzerine çekti.Kaynak: Diğer
Kamuoyunda "ek hesap" olarak bilinen Kredili Mevduat Hesaplarında (KMH) kullanım adeta tavan yaptı. 2026'nın nisan-haziran döneminde ek hesap kullanımı, yılın ilk üç ayına kıyasla yüzde 10,4 oranında artış gösterdi.
Vatandaşın gündelik mutfak masraflarını bile karşılamakta zorlandığını gösteren borç miktarı devasa bir boyuta ulaştı. Bankalardaki toplam ek hesap borcu tam 918,7 milyar lira seviyesine yükseldi.
Açıklanan rakamlar ek hesap borçlarındaki tehlikeli tırmanışı yıllık bazda da kanıtladı. Son bir yıllık süreç dikkate alındığında ek hesaplardaki borç artış oranı yüzde 52,4 gibi rekor bir seviyeye çıktı.
Borç patlaması sadece kredili mevduat hesaplarıyla da sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları üç ayda yüzde 8,8 artarak 3,3 trilyon lirayla tarihi zirvesini gördü.
Ekonomi yönetiminin sıkılaşma adımlarına rağmen vatandaşın bir diğer sığınağı ihtiyaç kredileri oldu. Geçim mücadelesi verenlerin nakit ihtiyacını karşılamak için başvurduğu bu kredilerde de yükseliş ivmesi kesilmedi.
Üç aylık dönemde yüzde 5,9 oranında artış kaydeden ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya kadar fırladı. Böylece her üç ana borç kaleminde de eş zamanlı artış gerçekleşti.
Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık bazda en yüksek artışın kaydedildiği il Adıyaman oldu. Deprem bölgesindeki felaketin ve ekonomik zorlukların etkisiyle Adıyaman listenin en başında yer aldı.
Ek hesap borçlanmasında rekor kıran Adıyaman’ı hemen arkasından Osmaniye ve Hatay takip etti. Yıllık borç artışında zirveye yerleşen bu üç şehir, bölgedeki geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
Borç yükündeki artış sadece ek hesapla kalmayıp diğer kredi türlerine de yansıdı. İhtiyaç kredilerinde en hızlı borç artışı Ordu'da kaydedilirken, kredi kartı borçlanmasında da yine Adıyaman başı çeken şehirler arasında yer aldı.