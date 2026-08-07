Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akademisyen Gönül Tol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Tol'un paylaşımı şöyle:

Bugünün Suudi Arabistan–Pakistan–Türkiye savunma anlaşması ışığında, Mekke’de imzalanan Ocak ayındaki paylaşımımı yeniden paylaşıyorum. Değerlendirmem hâlâ geçerli.

Sembolizme rağmen (anlaşmanın Cuma günü, Müslümanların kutsal dua günü ve Mekke’de imzalanması) ve NATO Madde 5 tarzı karşılıklı savunma taahhüdüne rağmen, bence bu anlaşma büyük ölçüde mevcut savunma ortaklıklarını kurumsallaştırıyor. Ona “Müslüman NATO” demek hâlâ çok fazla iddialı.

2025 Suudi–Pakistan savunma anlaşması da toplu savunma maddesi içeriyordu, ancak Suudi Arabistan saldırıya uğradığında bu, otomatik bir Pakistan askeri tepkisini tetiklemedi.