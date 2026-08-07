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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde 6 binden fazla kişinin Türk vatandaşlığının iptal edilmesine kadar uzanan “muvazaalı satış işlemleri üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazanılması” soruşturmasında Whatsapp yazışmalarına ulaşıldı.

Yabancı uyruklu şahıslara gayrimenkul satışı yapılmış gibi gösterilip, bankaya yatırılan paraların hemen ardından usulsüzce geri çekildiği “çek-yatır” düzeneği, Örgüt Lideri İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasındaki WhatsApp yazışmalarıyla deşifre oldu.

TAPUDA YÜKSEK GÖSTERİP PARAYI GERİ ÇEKTİLER

Soruşturma dosyasına giren ekran görüntüleri, şebekenin tapu ve vatandaşlık idaresini yanıltmak amacıyla banka hesapları üzerinden nasıl sanal bir para trafiği kurguladığını gözler önüne serdi.

Örgüt yöneticisi Uğur Gültekin’in 27 Eylül 2021 tarihinde örgüt lideri İbrahim Halil Babacan’a gönderdiği mesajlarda, tapuda resmi satış bedelinin yüksek gösterildiği ancak gerçekte paranın ödenmediği ve vatandaşlık geçişi sonrası paranın geri çekileceği açıkça ifade ediliyor:

Uğur Gültekin (27 Eylül 2021 / 10:52 - 10:53): "İbrahim bey merhaba Mehmet Bey'in bilgisi dahilinde sattığımız bir daireye geri alıyoruz tapusunu almıştı müşteri Gurbetçi Reel'de 800 bin TL'ye aldık alıyoruz ama 1 milyon TL göstereceğiz müşteri bize satış vekaleti veriyor geçiş işlemini bugün yapacağız."

"Fakat kendisinde bugün para vermeyeceğiz Tapuyu aldıktan sonra haftaya parayı vereceğiz ama öncesinde geçişi yapalım ülkesine dönmeden önce dedik."

"Onayınız olursa müşteriler birazdan burada geçişi yapabilirim. Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz tapu işlemi tamamlandığında."

İbrahim Halil Babacan (27 Eylül 2021 / 11:13): "Olur yapılabilir."

500 Bin Dolar Resmi Hesapta Kalacak Şekilde "Çek-Yatır" Planı

Dosyada yer alan 17 Mart 2022 ve 15 Haziran 2022 tarihli diğer yazışmalarda ise yabancı uyruklu şahıslar üzerinden kurgulanan sistemin ayrıntıları şöyle yer alıyor:

Uğur Gültekin (17 Mart 2022 / 09:16): "İbrahim Bey günaydın MOHAMMED JIHAD JAWAD AL-OBAIDI arsa ile ilgili dün Mehmet Bey ile görüşmüşler 1.095.000 USD almışlardı biliyorsunuz tapu harcı yüksek geldiği için 500.000 USD olarak gösterlim dedi Mehmet Bey... Fakat Mehmet Bey para iadesi gösterelim geçiş yapalım 500.000 USD resmi hesapta kalacak şekilde işlem yapalım sorun olmaz dedi... Müşteride yarın buraya geliyor taksit ödemesi yapacak hemde vekalet verecek gelmişken Mehmet Beyin belirttiği gibi sizin hesabınızdan ona iade gösterip 500.000 USD resmi rakam üzerinden devam edelim mi?"

İbrahim Halil Babacan (17 Mart 2022 / 17:15): "Olur."

Uğur Gültekin (15 Haziran 2022 / 15:06): "Ferudun ile Hasanda yarın sabah bankaya gelecek çek yatır yapacağım bilginiz olsun."

6 BİNDEN FAZLA VATANDAŞLIK İPTAL EDİLDİ

Başsavcılık ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonların geçmişinde, ucuz gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla değerinin katbekat üzerinde gösterildiği, formalite satışlar ve naylon dekontlarla yabancılara usulsüz vatandaşlık sağlandığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında 6 bin 134 kişinin usulsüz kazanılan Türk vatandaşlığı iptal edildi.

Şüphelilere ve şirketlere ait bin 45 gayrimenkul, 1 otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu. Aralarında inşaat firmalarının da yer aldığı 7 şirkete kayyum atandı.

ÖRGÜT LİDERİ İBB DAVASINDAN TANIDIK ÇIKTI

İbrahim Halil Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası için düzenlenen iddianamede şüpheli olarak yer almıştı. Babacan İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Babacan'ın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2017 yılında, yardımcısı olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın inşaat ruhsatı karşılığında kendisinden para istediğini iddia ettiği öğrenildi.

İBB iddianamesine yansıyan ifade tutanaklarına göre Babacan, kendisinden bölgedeki yoğunluk gerekçesiyle sosyal donatı alanı ve kapalı spor tesisi yapılmasının istendiğini, sürecin sonunda ise geçtiğimiz aylarda tahliye edilen etkinlik pişmanlıkçı Adem Soytekin'in firması olan Asoy İnşaat'a yaklaşık 4 milyon TL tutarında çek ile ödeme yaptığını iddia etti.

Ancak duruşmalarda savunma yapan Belediye Başkanı Çalık, Babacan’ın beyanlarının tamamen soyut nitelikte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddia makamı, İbrahim Babacan’ın beyanı olmamasına rağmen imar işlem dosyasının askıda tutulması ve ilave kreş talebi üzerinden rüşvet suçunun işlendiğini iddia etmektedir... Halil Babacan’ın beyanı ise soyut niteliktedir; verdiği çeklerin nereye harcandığını bilmediğini açıkça ifade etmektedir. Dosyada şahsımla para arasında doğrudan, kesin ve inandırıcı bir bağlantı kuran hiçbir delil yoktur."

Vatandaşlık soruşturmasında deşifre olan "çek-yatır" ve muvazaalı finansal hareketler, Babacan'ın İBB davasında gündeme gelen "nereye gittiği belli olmayan çekler" ve ticari yöntemlerine dair tartışmaları da yeniden mahkeme gündemine taşıyacak nitelikte.