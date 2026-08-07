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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük fiyatı ise 925 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00’de, en düşük fiyat ise saat 12.00’de gerçekleşecek.

ORTALAMA FİYATLAR DA NETLEŞTİ

Elektrik piyasasında yarın için:

Aritmetik ortalama fiyat: 2 bin 753 lira 65 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat: 2 bin 806 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 24,92 azalarak 1 milyar 762 milyon 2 bin 947 lira seviyesine geriledi.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 4 bin 400 lira 1 kuruş

En düşük: 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA DALGALANMA SÜRÜYOR

Elektrik fiyatlarında gün içi ve günler arası yaşanan geniş farklar, piyasadaki arz-talep dengesinin ve tüketim saatlerinin fiyatlar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.