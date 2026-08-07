Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük fiyatı ise 925 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 20.00’de, en düşük fiyat ise saat 12.00’de gerçekleşecek.
ORTALAMA FİYATLAR DA NETLEŞTİ
Elektrik piyasasında yarın için:
Aritmetik ortalama fiyat: 2 bin 753 lira 65 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyat: 2 bin 806 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.
İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 24,92 azalarak 1 milyar 762 milyon 2 bin 947 lira seviyesine geriledi.
BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA YÜKSEKTİ
Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek: 4 bin 400 lira 1 kuruş
En düşük: 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
PİYASADA DALGALANMA SÜRÜYOR
Elektrik fiyatlarında gün içi ve günler arası yaşanan geniş farklar, piyasadaki arz-talep dengesinin ve tüketim saatlerinin fiyatlar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.