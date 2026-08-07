Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre özellikle Pazar, Pazartesi ve Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre Pazar günü 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Rapora göre bugün ülke genelinde açık ve bulutlu hakim olurken İstanbul'un batısı, Toroslar ve Akdeniz kıyılarında yağış bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Cumartesi günü Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun güneyinde etkili olan 35°C - 42°C arasındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması; Karadeniz kıyıları ile Trakya'da ise yerel sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

9 Ağustos Pazar günü ise yurdun geniş bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji'nin açıklamasına göre Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya; Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, İç Anadolu'da Çankırı ve Eskişehir ve Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yağışlar beklenmekte.

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

7 Ağustos Cuma günü hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul’un batı ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

7 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

AYDIN °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

9 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

11 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

12 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

13 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

14 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

15 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

17 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

20 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

21 22
Meteoroloji gün gün uyardı: 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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