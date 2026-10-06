Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hurdaya dönen plan: Arifiye’deki kablo hırsızlarının sırrı çözüldü - Resim : 1

JASAT ekiplerinin geriye dönük kamera incelemesinde; 2 şüphelinin daha önceden keşif yaptıkları iş yerlerine araçlarının plakalarını sökerek geldikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, tanınmamak için yüzlerini maske ile kapattıkları ve eldiven taktıkları tespit edildi.

Hurdaya dönen plan: Arifiye’deki kablo hırsızlarının sırrı çözüldü - Resim : 2

LAPTOPLARI METRIK BİNAYA GİZLENMİŞLER

Şüphelilerin çaldıkları bakır içerikli kabloları hurdacılara sattıkları, laptop bilgisayarları ise daha sonra satmak amacıyla metruk bir binada gizledikleri belirlendi.

Hurdaya dönen plan: Arifiye’deki kablo hırsızlarının sırrı çözüldü - Resim : 3

JASAT ekiplerinin teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kullandığı araç ile bağlantılı oldukları kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, çaldıkları bilgisayarlarla birlikte yakalandı.

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Hurdacılardan ele geçirilen malzemeler ile bilgisayarların tamamı mağdur iş yeri sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.