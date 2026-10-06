Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını yanıtlayarak altının kısa ve orta vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sefer Humar gram altında rakam verdi: 2026’yı bitirebileceği seviyeyi tahmin etti
Altın piyasasında ons ve gram altın için kritik seviyeler takip ediliyor. Ekonomist Dr. Sefer Humar, ekim ayındaki beklentisini açıklarken gram altının yıl sonunda ulaşabileceği seviye ve merkez senaryosu tahminlerine yönelik rakamlar verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Humar, yatırımcıların en önemli hatasının altını sorgulamadan alınabilecek bir varlık olarak görmesi olduğunu söyledi.
“Altın yükseliyor, daha da yükselir” düşüncesinin strateji değil, beklenti olduğunu belirten Humar, güçlü bir uzun vadeli hikâyeye sahip olmanın bir varlığın her fiyattan alınabileceği anlamına gelmediğini vurguladı.
Yatırımcıların faizleri, doları, merkez bankalarının alımlarını, fon hareketlerini ve küresel risk iştahını da izlemesi gerektiğini belirten Humar, altın fiyatının tek başına altın piyasasındaki gelişmelerle belirlenmediğini söyledi.
Bazı fonların altın ve diğer değerli metallere yöneldiğine ilişkin işaretlerin önemli olduğunu ancak tek başına bu verinin yükseliş garantisi vermediğini ifade eden Humar, yatırım kararlarında göstergelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Humar, yükseliş sırasında aşırı iyimserliğe, düşüşte ise paniğe kapılmanın yatırımcıyı yanlış kararlara sürükleyebileceğini belirtti.
Hiçbir varlığın değişmez biçimde güvenli olmadığını söyleyen Humar, piyasa koşulları değiştikçe yatırım hikâyelerinin de farklılaşabileceğine dikkat çekti.
Yatırımcının varlıktan çok verilere bağlı hareket etmesi gerektiğini belirten Humar, herkesin sermayesinin, vadesinin, risk algısının ve beklentisinin farklı olduğunu söyledi.
Bu nedenle yatırımcılara kesin biçimde “al” veya “sat” denilmesini doğru bulmadığını ifade etti.
Bazı dönemlerde beklemenin, pozisyonu azaltmanın veya hiçbir işlem yapmamanın en doğru karar olabileceğini belirten Humar, piyasadaki her hareketi yakalamaya çalışmak yerine sermayeyi korumanın daha önemli olduğunu söyledi.
Ons altında 4.100 doları önemli destek olarak değerlendiren Humar, yukarı yönlü hareketlerde 4.200-4.230 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini ifade etti.
4.100 doların üzerinde kalındığı sürece ana görünümün tamamen bozulmasını beklemediğini belirten Humar, bu seviyenin kalıcı şekilde aşağı kırılması halinde daha temkinli olunması gerektiğini söyledi.
Humar'a göre yalnızca seviyenin kırılıp kırılmadığı değil, piyasanın bu kırılmaya verdiği tepki de önemli. Geçici bir düşüş ile kalıcı trend değişikliğinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.
Gram altında 6.500 TL seviyesinin psikolojik açıdan önemli olduğunu belirten Humar, bu fiyatın değerlendirilmesinde ons altının tek başına yeterli olmayacağını söyledi.
Dolar/TL'nin de gram altının yönünde belirleyici olduğunu ifade eden Humar, yatırımcıların küresel altın fiyatı ile kur hareketini birlikte takip etmesi gerektiğini kaydetti.
İki değişkenin farklı yönde hareket etmesinin gram altında ons altından ayrışan fiyatlamalara neden olabileceğini belirten Humar, yatırımcıların rakamdan çok fiyatın o seviyedeki davranışına odaklanması gerektiğini söyledi.
Humar, ekim ayında altının kesintisiz bir yükseliş göstermesini beklemediğini, sert hareketlerin yaşanabileceği dalgalı bir dönem öngördüğünü belirtti.
Güçlü yükselişlerin ardından kâr satışlarının ve düzeltmelerin görülebileceğini ifade eden Humar, bu nedenle yatırımcıların yalnızca “yükselir mi, düşer mi?” sorusuna odaklanmaması gerektiğini söyledi.
Ons altında 4.100-4.230 dolar aralığının ekim ayının kalan bölümünde belirleyici olabileceğini belirten Humar, bandın hangi yönde kırılacağının piyasanın sonraki hareketine ilişkin daha net sinyal vereceğini ifade etti.
4.100 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde olumlu görünümün korunabileceğini belirten Humar, bu seviyenin altında kalıcı fiyatlamalar görülürse risk iştahının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gram altında ise kur etkisi nedeniyle ons altın kadar sert bir geri çekilme beklemediğini kaydetti.
Gram altında yeni bir rekor ihtimalini dışlamayan Humar, buna rağmen aşırı yüksek fiyat hedeflerinin kesin sonuç gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Yıl sonu için 7.000-7.500 TL aralığını daha rasyonel bulan Humar, merkez senaryosunda yaklaşık 7.200 TL seviyesini öngördü.
Bu rakamın garanti değil, mevcut koşullara göre oluşturulmuş bir senaryo olduğunu özellikle vurguladı.
Gram altının hem ons hem de dolar/TL hareketinden etkilendiğini hatırlatan Humar, bu iki göstergeden birinde beklenmeyen değişiklik yaşanması halinde tahminin de değişebileceğini söyledi.
Mevcut seviyelerden 7.200 TL'nin ulaşılabilir olduğunu belirten Humar, buna karşılık doğrudan 8.000-9.000 TL seviyelerinin hedeflenmesini rasyonel bulmadığını ifade etti.