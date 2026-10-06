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Kaynak: ANKA

Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin tasfiyedeki fonlar için hazırladığı 11 maddelik kanun teklifinin bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDA PARASI OLANLAR İÇİN DÜZENLEME

Anka’nın aktardığı bilgilere göre, fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalanlar için Meclis'e yeni bir düzenleme getirilecek.

Hazırlanan düzenlemeyle fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde enflasyon oranı da hesaplanacak.

Düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de ödemelerin kaynağı oldu. Fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağı belirtildi.