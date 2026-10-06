Kapalıçarşı altın piyasasında 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gün içi fiyat hareketliliği dikkat çekti.
Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları gün içerisinde sert dalgalanmalara sahne oldu. Zirve ve dip seviyeleri arasında mekik dokuyan piyasada Gram, çeyrek ve tam altında kritik rakamlar görüldü. Peki gram altın güne hangi seviyeden başlayıp nereye ulaştı, şu an kaç TL? İşte rakamlar...Hava Demir
Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyelerini test eden altın türlerinde güncel satış fiyatları ve gün içi hareket aralıkları netleşti.
Piyasada gün içi görülen en düşük, en yüksek ve şu anki (anlık) satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün İçi En Düşük: 6.549,01 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.642,28 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 6.617,54 TL (Alış: 6.544,26 TL)
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Gün İçi En Düşük: 10.674,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 10.826,00 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 10.784,00 TL (Alış: 10.721,00 TL)
YARIM ALTIN AKŞAM NE KADAR?
Gün İçi En Düşük: 21.342,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 21.645,00 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 21.565,00 TL (Alış: 21.428,00 TL)
TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün İçi En Düşük: 42.559,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 43.165,00 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 43.004,00 TL (Alış: 42.771,00 TL)
GREMSE ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?
Gün İçi En Düşük: 105.892,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 107.399,00 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 107.000,00 TL (Alış: 106.089,00 TL)
HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün İçi En Düşük: 6.532,45 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.622,41 TL
Şu Anki Satış Fiyatı: 6.597,75 TL (Alış: 6.577,15 TL)
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.