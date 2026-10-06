Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim)

Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim)

Kapalıçarşı’da altın fiyatları gün içerisinde sert dalgalanmalara sahne oldu. Zirve ve dip seviyeleri arasında mekik dokuyan piyasada Gram, çeyrek ve tam altında kritik rakamlar görüldü. Peki gram altın güne hangi seviyeden başlayıp nereye ulaştı, şu an kaç TL? İşte rakamlar...

Hava Demir Hava Demir
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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 1

Kapalıçarşı altın piyasasında 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gün içi fiyat hareketliliği dikkat çekti.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 2

Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyelerini test eden altın türlerinde güncel satış fiyatları ve gün içi hareket aralıkları netleşti.

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 3

Piyasada gün içi görülen en düşük, en yüksek ve şu anki (anlık) satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 4

GRAM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün İçi En Düşük: 6.549,01 TL

Gün İçi En Yüksek: 6.642,28 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 6.617,54 TL (Alış: 6.544,26 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Gün İçi En Düşük: 10.674,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 10.826,00 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 10.784,00 TL (Alış: 10.721,00 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 6

YARIM ALTIN AKŞAM NE KADAR?

Gün İçi En Düşük: 21.342,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 21.645,00 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 21.565,00 TL (Alış: 21.428,00 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 7

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün İçi En Düşük: 42.559,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 43.165,00 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 43.004,00 TL (Alış: 42.771,00 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 8

GREMSE ALTIN AKŞAM NE KADAR OLDU?

Gün İçi En Düşük: 105.892,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 107.399,00 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 107.000,00 TL (Alış: 106.089,00 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 9

HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gün İçi En Düşük: 6.532,45 TL

Gün İçi En Yüksek: 6.622,41 TL

Şu Anki Satış Fiyatı: 6.597,75 TL (Alış: 6.577,15 TL)

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Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ekim) - Resim: 10

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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