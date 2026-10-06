Kaynak: Haber Merkezi

Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir ortaokulda kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmıştı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, olayda 8 öğrencinin yaralandığını duyurmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül Başakşehir'deki ortaokuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'OKUL KIYAFETİ İLE İÇERİ GİRMİŞ'

Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan ve okula çok yakın bir yerde ikamet eden başka bir okulda eğitimine devam eden kız öğrencimiz. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun."