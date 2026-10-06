Kaynak: AA

Tuz Gölü çevresinde geziye çıkan Dursun Altan ve arkadaşları, bölgede karşılaştıkları sıra dışı görünümlü hayvanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlk anda ne tür bir hayvanla karşılaştıklarını anlayamayan grup, daha sonra yaptıkları araştırma sonucunda görüntülerdeki hayvanın Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

Tavşana benzeyen uzun kulakları, kanguruyu andıran arka bacakları ve fareyi çağrıştıran gövdesiyle dikkati çeken Arap tavşanı, bir süre göl çevresinde hareket etti.

Kanguru gibi sıçrayarak ilerleyen hayvan, çevrede dolaştıktan sonra yeniden yuvasının bulunduğu bölgeye yöneldi.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde bulunan Arap tavşanını yakından görmenin kendileri açısından farklı bir deneyim olduğunu belirten Altan, karşılaşmanın şaşkınlık yarattığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Altan, arkadaşlarıyla Eskil ilçesindeki Tuz Gölü'nü gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini anlattı.

Gezintileri sırasında beyazların üzerinde hareket eden ve ne olduğunu ilk başta çözemediği bir hayvanla karşılaştıklarını aktaran Altan, hayvanı önce fare zannettiklerini ifade etti.

Altan, yaptıkları araştırmanın ardından hayvanın Arap tavşanı olduğunu öğrendiklerini belirterek, onu yakından görmenin Tuz Gölü gezisinde kendileri için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.