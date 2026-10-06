Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti

Mercedes-Benz, C-Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesini Türkiye’de satışa çıkardı.
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Mercedes-Benz’in yeni tamamen elektrikli C-Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. C 400 4MATIC AMG olarak gelen model 489 beygir güç üretiyor ve son derece uzun bir menzil vadediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın yeni elektrikli sedanı, Türkiye’de C 400 4MATIC AMG donanımıyla satın alınabiliyor.
Performans tarafında dört tekerlekten çekiş sisteminden yararlanan model, elektrik motorlarıyla toplam 360 kW, yani 489 beygir güç sağlıyor.
Otomobilin üretebildiği anlık tork miktarı ise 800 Nm.
Bu değerler, elektrikli C-Serisi’nin 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabilmesini sağlıyor.
Mercedes-Benz, otomobilin ulaşabileceği en yüksek hızı ise 210 km/sa olarak belirlemiş durumda.
Bu değer güvenlik amacıyla elektronik olarak sınırlandırılıyor.
Elektrikli C-Serisi’nin enerji ihtiyacı, aracın taban bölümüne konumlandırılan 94 kWh kapasiteli batarya tarafından karşılanıyor.
Türkiye’deki güncel yapılandırma verilerine göre otomobilin menzil değeri kullanım koşullarına göre değişiyor.
Karma kullanımda 709 kilometrelik menzil sunan araç, şehir içindeki kullanımda ise 805 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Modelin açıklanan ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 15,5 kWh seviyesinde.
Mercedes-Benz’in yeni elektrikli sedanında şarj süresi açısından da yüksek kapasiteli bir altyapı kullanılıyor.
800 voltluk elektrik sistemine sahip olan otomobil, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında 330 kW’a kadar güçle şarj olabiliyor.
Bu kapasite sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine çıkarılması 22 dakika içerisinde gerçekleştirilebiliyor.
Otomobil için belirlenen fiyat ise 6 milyon 360 bin TL.