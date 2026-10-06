Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti

Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti

Mercedes-Benz’in yeni tamamen elektrikli C-Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. C 400 4MATIC AMG olarak gelen model 489 beygir güç üretiyor ve son derece uzun bir menzil vadediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 1

Mercedes-Benz, C-Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesini Türkiye’de satışa çıkardı.

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Markanın yeni elektrikli sedanı, Türkiye’de C 400 4MATIC AMG donanımıyla satın alınabiliyor.

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Performans tarafında dört tekerlekten çekiş sisteminden yararlanan model, elektrik motorlarıyla toplam 360 kW, yani 489 beygir güç sağlıyor.

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Otomobilin üretebildiği anlık tork miktarı ise 800 Nm.

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Bu değerler, elektrikli C-Serisi’nin 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabilmesini sağlıyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 6

Mercedes-Benz, otomobilin ulaşabileceği en yüksek hızı ise 210 km/sa olarak belirlemiş durumda.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 7

Bu değer güvenlik amacıyla elektronik olarak sınırlandırılıyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 8

Elektrikli C-Serisi’nin enerji ihtiyacı, aracın taban bölümüne konumlandırılan 94 kWh kapasiteli batarya tarafından karşılanıyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 9

Türkiye’deki güncel yapılandırma verilerine göre otomobilin menzil değeri kullanım koşullarına göre değişiyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 10

Karma kullanımda 709 kilometrelik menzil sunan araç, şehir içindeki kullanımda ise 805 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 11

Modelin açıklanan ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 15,5 kWh seviyesinde.

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Mercedes-Benz’in yeni elektrikli sedanında şarj süresi açısından da yüksek kapasiteli bir altyapı kullanılıyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 13

800 voltluk elektrik sistemine sahip olan otomobil, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında 330 kW’a kadar güçle şarj olabiliyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 14

Bu kapasite sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine çıkarılması 22 dakika içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

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Almanların tam elektrikli modeli Türkiye’de satışta: Menzili ‘yok artık’ dedirtti - Resim: 15

Otomobil için belirlenen fiyat ise 6 milyon 360 bin TL.

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