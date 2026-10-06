Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri başlamadan önce, farklı enflasyon beklentileri üzerinden 5 ayrı zam senaryosu hesaplandı.
Asgari ücrette masadaki 5 rakam ortaya çıktı: İktidara yakın gazete yazdı
2027 asgari ücret için 5 zam senaryosu hesaplandı. İktidara yakın gazete yazdı. Hesaplamalara göre net asgari ücret 35 bin 936 TL ile 36 bin 608 TL arasında olabilir. Zam tutarı ise 7 bin 861 TL ile 8 bin 532 TL arasında değişebilir.Kaynak: Diğer
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni asgari ücret için yapılan hesaplamalar da hız kazandı. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda hazırlanan senaryolarda net asgari ücretin hangi seviyelere çıkabileceği ortaya konuldu.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 27 zam yapılırken, brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olmuştu.
EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 29,73 OLDU
TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 29,73, aylık bazda ise yüzde 1,84 arttı. TÜFE'deki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.
Yeni asgari ücret ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacak.
Enflasyon rakamları ve beklentileri doğrultusunda asgari ücrete yapılabilecek zam için iktidara yakın Sabah'ta 5 farklı senaryo üzerinden hesaplama yapıldı.
MASADAKİ 5 ASGARİ ÜZRET SENARYOSU
1. senaryo: Yüzde 28 zam
Merkez Bankası yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Asgari ücrete yüzde 28 zam yapılması halinde net asgari ücretin 35 bin 936 TL seviyesine çıkabileceği hesaplandı.
Bu durumda maaşta 7 bin 861 TL artış yaşanabileceği belirtildi.
2. senaryo: Yüzde 28,4 zam
OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda asgari ücrette artış yapılması halinde net ücretin 36 bin 49 TL olabileceği hesaplandı. Bu rakam yaklaşık 7 bin 973 TL artış anlamına geliyor.
3. senaryo: Yüzde 29,61 zam
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. Bu orana göre yapılan hesaplamada net asgari ücretin 36 bin 389 TL seviyesine çıkabileceği belirtildi. Zam tutarının ise yaklaşık 8 bin 313 TL olabileceği kaydedildi.
4. senaryo: Yüzde 29,66 zam
AA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Bu orana göre yapılan hesaplamada asgari ücretin 36 bin 403 TL seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Bu da yaklaşık 8 bin 327 TL artış anlamına geliyor.
5. senaryo: Yüzde 30,39 zam
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak açıklandı.
Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamada net asgari ücretin 36 bin 608 TL olabileceği kaydedildi.
Bu senaryoda zam tutarının yaklaşık 8 bin 532 TL seviyesine çıkabileceği aktarıldı.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Zam görüşmelerinin aralık ayının ilk haftalarında başlaması ve kesin rakamın ay sonuna doğru belirlenmesi beklentiler arasında yer alıyor.
Dolayısıyla ortaya konulan 5 rakam, henüz kesinleşmiş yeni asgari ücret değil; yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor.