Asgari ücrette masadaki 5 rakam ortaya çıktı: İktidara yakın gazete yazdı

EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 29,73 OLDU

TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 29,73, aylık bazda ise yüzde 1,84 arttı. TÜFE'deki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.