Babacan'dan TÜİK verisi sonrası ilk açıklama: Patlattıkları enflasyonu düşüremiyorlar

DEVA lideri Ali Babacan'dan TÜİK verisi sonrası ilk açıklama geldi. "Enflasyonu bunlar patlattılar. Enflasyonu nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Yapılması gereken işler yapılmıyor, atılması gereken adımlar atılmıyor ve enflasyon bir türlü düşmedi, düşmüyor" dedi.