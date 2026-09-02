Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Silivri açıklarında batan Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi - Resim : 1

Kaza sırasında Alsu isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.