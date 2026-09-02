TBMM kimlikli vurgun: Görme engelli şampiyonun acı hikâyesi

Ankara’da yaşayan yüzde 93 görme engelli milli halterci Bircan Şimşek, sosyal medya üzerinden tanıştığı Serdar M. tarafından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 800 bin lira dolandırıldı. Şimşek, Engelimden ve duygularımdan faydalanan bu kişinin cezalandırılmasını istiyor.