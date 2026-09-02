Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
Kaza sırasında Alsu isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.
Silivri açıklarında batan Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi
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Kaynak: AA / İHA
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
Silivri açıklarında kaza yapan gemilerden Alsu'nun manevraları böyle görüntülendi.
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
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