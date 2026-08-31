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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonunu ziyaret ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında eğitim politikalarına ve müfredat değişikliklerine değinen Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Tekin’in yönetim anlayışını eleştiren Özdağ, eğitimin niteliğinin giderek düştüğünü ve milli değerlerden uzaklaşıldığını ifade etti.

'TEKİN DÖNEMİNDE EĞİTİM AŞAĞIYA DOĞRU İNİYOR'

Tekin'in ne milli bir çizgiyi ne de eğitimi temsil ettiğini belirten Özdağ, "Döneminde eğitimin nasıl aşağıya doğru indiğini ve milli çizginin nasıl terk edildiğini görüyoruz. Bunun en somut göstergelerinden birisi hiç şüphesiz İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşı kavramlarını müfredattan çıkarmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMİLLİ BİR CEHALET'

Müfredat tartışmaları üzerinden eleştirilerini sürdüren Ümit Özdağ, bakanlığın bakış açısını "gayrimilli bir cehalet" olarak niteledi. Özdağ konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurtuluş Savaşı'nı 'Osmanlı'dan kurtulmak' olarak yorumlayacak kadar gayrimilli bir cehaletle karşı karşıyayız. İnanılır gibi değil. Mustafa Kemal, 1917'de bile Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için tek taraflı olarak savaştan çekilmesi görüşünü İttihat ve Terakki Genel Merkezine anlatan bir Türk generalidir. Bütün bunları bilmeyen ve Atatürk'e gizli ve açık düşmanlıkla bakan bir zihniyetin bakan olması durumunda ortaya çıkan sonuç da Kurtuluş Savaşı'nın 'Osmanlı'dan kurtulmak' olduğunu düşünmek oluyor."

Açıklamasının sonunda mevcut eğitim yönetiminin geleceğe zarar verdiğini öne süren Özdağ, "Allah çocuklarımızı ve çocuklarımızın geleceğini bu bakandan ve bu bakanın zihniyetinden korusun," diyerek tepkisini dile getirdi.