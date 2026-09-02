Kaynak: İHA

Marmara Denizi Silivri açıklarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, Türk bayraklı “Tuğberk İmamoğlu” isimli kuru yük gemisi ile “Alsu” isimli tanker çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Çarpışmanın ardından “Tuğberk İmamoğlu” isimli gemi ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.

KAYIP GEMİ İÇİN DENİZ VE HAVADAN ARAMA

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve diğer arama kurtarma unsurları sevk edildi.

Kayıp gemi ve mürettebata ulaşmak amacıyla bölgede denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Yetkililer, “Tuğberk İmamoğlu”nun çarpışmanın ardından kısa sürede battığının değerlendirildiğini belirtti.

İMAMOĞLU GEMİCİLİK ÖNÜNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Kazanın ardından kayıp geminin sahibi İmamoğlu Gemicilik firmasının önünde de hareketlilik yaşanıyor.

Kazanın üzerinden yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen şirket tarafından kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Firma önünde, gemide bulunan 10 mürettebattan gelecek haber için endişeli bekleyiş sürüyor.