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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Anlaşması' kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün İstanbul’da düzenlendi.

Toplantıda Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı. Pakistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif bulundu.

Suudi Arabistan’ı ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Savunma Bakanı Halid bin Salman bin Abdülaziz Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili temsil etti. İstanbul’daki ilk toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

'BU CANİNİN ARTIK DURDURULMASI GEREKİYOR'

Açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, ittifakın bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu ifade ederken, “İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı” dedi.

İsrail’in tehdit açıklamalarına yanıt veren Fidan şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu."