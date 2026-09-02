Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor: Danıştay’dan tüketicileri sevindiren karar

Bu yönetmelik maalesef sermayenin gözüyle çıkartılmış, sermayenin isteği üzerine çıkartılmış. Sermayeye "rica etsem bana bir yönetmelik yaz" desen ancak bu kadar yazabileceği bir yönetmelik Ticaret Bakanlığı'nda, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nde çıkartılıyor. Tüketiciyi korumakla ilgili genel müdürlük, sermayenin isteği üzerine adeta bir yönetmelik yapmış. Bu da geldi, Danıştay'a çarptı ve Danıştay da "Hayır, böyle bir yönetmelik olmaz, iptal edilecek" dedi. Biz davayı açtığımızda, 3-4 defa yönetmeliğin yürürlüğünü uzattılar, yani başlangıç tarihini. Çünkü davanın açıldığını biliyorlar, kaybedeceklerini de hissettiler ve sonunda da dava bitti"