Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşadıktan sonra Ayvacık Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Burada yapılan ilk kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Anjiyo yapılan Yılmaz, tedavisinin ardından dün saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.
“KAN TETKİKLERİNİ BEKLEMEDEN SEVK ETTİK”
Cem Yılmaz’a ilk müdahaleyi yapan pratisyen hekim Edanur Canpolat, hastanın şiddetli göğüs ağrısıyla başvurduğunu belirterek, EKG’de kalp krizi bulgularını gördüklerini söyledi.
Canpolat, “EKG’sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizinin olduğunu anladık. Kan tetkik sonuçlarını beklemeden hızlı şekilde sevkini gerçekleştirdik” dedi.
“ANJİYO OLMASI GEREKEN BİR ÜNİTEYE GİTMELİYDİ”
Pratisyen hekim Erdoğan Karataş ise Cem Yılmaz’ın hızlı şekilde monitörize edildiğini ve kalp krizine yönelik medikal tedavisinin uygulandığını belirtti.
Karataş, “Çok hızlı şekilde üçüncü basamak, anjiyo olması gereken bir üniteye gitmesi gerekiyordu. Onu planladık ve hastayı o şekilde çıkardık” ifadelerini kullandı.