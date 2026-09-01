Yılmaz Özdil Atatürkçü seçmene böyle seslendi: Bizi 2010 yılından beri kim güdüyor?

Gazeteci Yılmaz Özdil, youtube kanalından yaptığı yayında muhalefeti sert bir dille eleştirdi. CHP -Yeni Parti ayrışmasını konu alan Özdil, muhalif isim ve belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirirken bunlara kim sahip çıkacak derken '2010 yılından beri bizi kim güdüyor' diye sordu...