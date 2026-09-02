Yeniçağ Gazetesi
02 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026)

AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 2 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. İstanbullular için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İşte kent genelinde hafta boyunca hakim olacak hava koşulları...

Hava Demir Hava Demir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 1

AKOM 'un sosyal medya hesabı X platformu üzerinden paylaştığı verilerde, Cuma gününe kadar kentte yağış beklenmediği ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı görüldü.

1 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 2

AKOM (Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı)'a göre,

2 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde gün içindeki sıcaklık ve atmosfer değerleri şu şekilde ölçüldü:

2 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 3

Sabah: 23°C (Güneşli)
Öğle: 31°C (Güneşli)
Akşam: 24°C (Az Bulutlu)
Gece: 22°C (Az Bulutlu)
Nem Oranı: Yüzde 45 – Yüzde 85
Rüzgar Yönü ve Hızı: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (20-50 km/s)
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
Deniz Suyu Sıcaklığı: 24°C

3 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 4

AKOM’DAN RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı, ancak hava sıcaklıklarının 28-31°C aralığında seyretmeye devam edeceği vurgulandı.

4 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 5

GÜN GÜN İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

İBB AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri ve hava koşulları şu şekilde sıralandı:

03.09.2026 PERŞEMBE

Havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık değeri: 21°C

En yüksek sıcaklık değeri: 29°C

Yağış beklenmiyor

5 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 6

04.09.2026 CUMA

Gök gürültülü sağanak yağmurlu

En düşük sıcaklık değeri: 21°C

En yüksek sıcaklık değeri: 27°C

Yağış miktarı: 2 - 5 kg arası

6 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 7

05.09.2026 CUMARTESİ

Havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor

En düşük sıcaklık değeri: 21°C

En yüksek sıcaklık değeri: 31°C

Yağış beklenmiyor

7 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 8

06.09.2026 PAZAR

Havanın açık olması bekleniyor.

En düşük sıcaklık değeri: 22°C

En yüksek sıcaklık değeri: 32°C

Yağış beklenmiyor

8 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 9

07.09.2026 PAZARTESİ

Havanın parçalı ve az bulutlu

En düşük sıcaklık değeri: 21°C

En yüksek sıcaklık değeri: 28°C

Yağış beklenmiyor

9 10
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026) - Resim: 10

08.09.2026 Salı

Havanın açık ollması bekleniyor

En düşük sıcaklık değeri: 20°C

En yüksek sıcaklık değeri: 27°C

Yağış beklenmiyor

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro