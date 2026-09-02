AKOM 'un sosyal medya hesabı X platformu üzerinden paylaştığı verilerde, Cuma gününe kadar kentte yağış beklenmediği ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı görüldü.
AKOM tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (2 Eylül 2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 2 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. İstanbullular için kritik hava durumu uyarısında bulundu. İşte kent genelinde hafta boyunca hakim olacak hava koşulları...Hava Demir
AKOM (Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı)'a göre,
2 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde gün içindeki sıcaklık ve atmosfer değerleri şu şekilde ölçüldü:
Sabah: 23°C (Güneşli)
Öğle: 31°C (Güneşli)
Akşam: 24°C (Az Bulutlu)
Gece: 22°C (Az Bulutlu)
Nem Oranı: Yüzde 45 – Yüzde 85
Rüzgar Yönü ve Hızı: Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (20-50 km/s)
Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
Deniz Suyu Sıcaklığı: 24°C
AKOM’DAN RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI
Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olacağı, ancak hava sıcaklıklarının 28-31°C aralığında seyretmeye devam edeceği vurgulandı.
GÜN GÜN İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
İBB AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri ve hava koşulları şu şekilde sıralandı:
03.09.2026 PERŞEMBE
Havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık değeri: 21°C
En yüksek sıcaklık değeri: 29°C
Yağış beklenmiyor
04.09.2026 CUMA
Gök gürültülü sağanak yağmurlu
En düşük sıcaklık değeri: 21°C
En yüksek sıcaklık değeri: 27°C
Yağış miktarı: 2 - 5 kg arası
05.09.2026 CUMARTESİ
Havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor
En düşük sıcaklık değeri: 21°C
En yüksek sıcaklık değeri: 31°C
Yağış beklenmiyor
06.09.2026 PAZAR
Havanın açık olması bekleniyor.
En düşük sıcaklık değeri: 22°C
En yüksek sıcaklık değeri: 32°C
Yağış beklenmiyor
07.09.2026 PAZARTESİ
Havanın parçalı ve az bulutlu
En düşük sıcaklık değeri: 21°C
En yüksek sıcaklık değeri: 28°C
Yağış beklenmiyor
08.09.2026 Salı
Havanın açık ollması bekleniyor
En düşük sıcaklık değeri: 20°C
En yüksek sıcaklık değeri: 27°C
Yağış beklenmiyor