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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından NielsenIQ’ya yaptırılan “Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026” sonuçlandı. Türkiye genelinde 12 istatistiki bölgede, 25-55 yaş aralığında mobilya satın alma kararında söz sahibi 1.600 kişiyle yapılan araştırma, tüketicinin fiyata hassas olduğunu ancak kaliteden de taviz vermediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 90’ı satın alma öncesinde fiyat karşılaştırması yaptığını belirtirken, öne çıkan diğer kritik oranlar şu şekilde sıralandı:

KALİTE ÖNCELİĞİ

Tüketicilerin yüzde 84’ü ürünün kalitesinin fiyattan daha belirleyici olduğunu söylüyor.

UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜN

Yüzde 79’u uzun yıllar kullanacağı bir mobilya için daha yüksek fiyat ödemeye hazır.

SATIN ALMA KRİTERLERİ

Dayanıklılık yüzde 44 ile ilk sırada yer alırken, bütçeye uygun fiyat yüzde 42, konfor ve kullanışlılık ise yüzde 41 oranında önem taşıyor.

Hane bütçesindeki harcama önceliklerinde ise ev satın alma yüzde 44 ile ilk sırada bulunurken, eğitimi yüzde 15, mobilyayı yüzde 13 ve otomobili yüzde 9 oranı takip ediyor. Evde yaratılmak istenen ortamın başında ise yüzde 58 ile konfor, yüzde 53 ile huzur ve yüzde 50 ile düzen geliyor.

MOBİLYALAR KAÇ YILDA BİR YENİLENİYOR?

Talebin en önemli bölümünü yenileme ihtiyacı oluşturuyor. Son bir yılda mobilya satın alanların yüzde 37’si mevcut mobilyasının eskimesini gerekçe gösterirken; bunu yüzde 29 ile daha modern, yüzde 27 ile daha konforlu bir yaşam alanı isteği izliyor. Önümüzdeki bir yıl için yapılan satın alma planlarında da yüzde 34 ile eskime ilk sırada yer alıyor. Oturma grubu ise yüzde 48 ile son bir yılda en çok satın alınan, yüzde 43 ile gelecek yıl da en fazla tercih edilmesi planlanan ürün grubu oldu.

Tüketicilerin mobilyalarını yenileme sıklıkları ve döngüleri ise şu şekilde gerçekleşiyor:

ORTALAMA YENİLEME SÜRESİ

Tüketiciler mobilyalarını ortalama 5 yılda bir yeniliyor.

EN YAYGIN DÖNGÜ (4-7 YIL)

Tüketicilerin yüzde 45’i mobilyalarını 4 ila 7 yıl aralığında değiştiriyor.

UZUN SÜRELİ KULLANIM (8-12 YIL)

Yüzde 31’lik kesim mobilyalarını 8-12 yılda bir yeniliyor.

SIK VE SEYREK YENİLEYENLER

Yüzde 14’ü daha sık yenileme yaparken, yüzde 11’i mobilyalarını daha seyrek değiştiriyor.

TÜKETİCİNİN ÖDEME VE TAKSİT TALEBİ: "ORTALAMA VADE 12 AY OLMALI"

Ödeme koşulları satışlarda belirleyici rol oynuyor. Tüketicilerin yüzde 53’ü kredi kartıyla taksitli ödemeyi tercih ediyor. Taksit kullananların yüzde 56’sı 12 ay ve üzeri vadeyi uygun bulurken, araştırmaya göre ödeme parametreleri şu şekilde şekillendi:

Ortalama uygun vade: 12 ay

Ödenebilir aylık taksit tutarı: 16.616 TL

Kampanya tercihleri: Yüzde 53 ile indirim ilk sırada, yüzde 50 ile ödeme ve taksit avantajları ikinci sırada.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, taksit sayısının artırılmasının sektörü rahatlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Yaptığımız araştırma gösteriyor ki tüketici daha fazla taksitli alışveriş yapmak istiyor. Bu noktada bir adım atılmasını istiyoruz."

ALIŞVERİŞ YOLCULUĞU ÇOK KANALLI HALE GELDİ

Tüketicilerin yüzde 94’ü mobilya araştırmasında dijital kaynaklardan, yüzde 70’i fiziksel kaynaklardan yararlanırken; yüzde 63’ü hem online hem de mağaza kanallarını birlikte kullanıyor. Araştırma sürecinde markaların kendi internet siteleri yüzde 45 ile en önemli dijital kaynak, fiziksel mağazalar ise yüzde 54 ile en etkili mecra olarak öne çıkıyor.

Satın alma kararlarındaki yeni dijital eğilimler ise şu şekilde özetleniyor:

Yapay Zeka (AI) Kullanımı: Tüketicilerin yüzde 21’i mobilya alışverişinde yapay zekadan faydalanıyor. AI kullananların yüzde 59’u dekorasyon önerisi, yüzde 57’si fikir, yüzde 57’si oda görselleştirme, yüzde 53’ü ürün önerisi ve yüzde 49’u fiyat karşılaştırması için bu teknolojiyi tercih ediyor.

KULLANICI YORUMLARININ GÜCÜ

Kullanıcı yorumları ve videoları yüzde 59 ile satın alma kararında en etkili kaynak olurken, influencer içerikleri yüzde 14’te kaldı. Satın alma isteğini artıran içeriklerde kullanıcı yorum videoları yüzde 68 ile ilk sırayı aldı.

SATIŞ SONRASI YAŞANAN SORUNLAR

Tüketicilerin yüzde 55’i son alışverişini sorunsuz tamamlarken, en sık yaşanan aksaklıklar yüzde 14 teslimat gecikmesi, yüzde 13 satış sonrası desteğin yetersizliği ve yüzde 12 kurulum-montaj sorunları olarak kayıtlara geçti.

SATIŞLAR YÜZDE 15-20 GERİLEDİ: SANAYİCİ FİNANSMAN BASKISI ALTINDA

Sektörün mevcut durumuna dair güncel verileri de paylaşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl adet bazında satışlarda yüzde 15-20 oranında gerileme yaşandığını açıkladı. Mobilyacıların ayakta kalabilmek adına kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Güleç, bu gerilemenin sene içinde fiyatlara yansıyacağını belirtti.

Üretim kapasite kullanım oranlarının yüzde 60’a kadar düştüğünü ifade eden Güleç, yüksek faiz ve finansman maliyetlerinin sanayici üzerindeki baskıyı artırdığını, temel çözümün ise üretimin doğrudan desteklenmesinden geçtiğini kaydetti.