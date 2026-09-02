Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler

36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler

İstanbul’da 1990 yılından bu yana küçük ev aletleri üretimi yapan köklü şirket, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket hakkında geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti atadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 1

İstanbul’da uzun yıllardır küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firma, mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 2

1990 yılından bu yana üretim yapan şirket için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 3

MALİ DARBOĞAZ NEDENİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde üretim yapan 36 yıllık şirketin, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 4

Mahkeme, şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin yürütülmesi için geçici mühlet kararı aldı.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 5

ÇOK SAYIDA EV ALETİ ÜRETİYOR

Söz konusu firma, mutfak ve ev kullanımına yönelik çok sayıda elektrikli küçük ev aleti üretimiyle biliniyor.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 6

Şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender ve mikser yer alıyor.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 7

Firma ayrıca meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi farklı küçük ev aletlerinin üretimini de gerçekleştiriyor.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 8

MAHKEME KOMİSER HEYETİ ATADI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği geçici mühlet kararı kapsamında şirket için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 9

Konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç atandı.

Komiser heyeti, şirketin mali yapısını ve konkordato sürecini inceleyecek.

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ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE

Mahkeme kararına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 11

Buna göre alacaklılar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi kapsamında 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçeyle başvurabilecek.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 12

36 YILLIK FİRMANIN ADI BELLİ OLDU

Konkordato talebinde bulunan şirketin, İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri olduğu öğrenildi.

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36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler - Resim: 13

1990 yılında kurulan Avesta Ev Aletleri, yıllardır küçük ev aletleri üretimiyle sektörde yer alıyordu.

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