İstanbul’da uzun yıllardır küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firma, mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi.
36 yıllık Türk dev firma için kötü haber: İflasın eşiğindeler
İstanbul’da 1990 yılından bu yana küçük ev aletleri üretimi yapan köklü şirket, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket hakkında geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti atadı.Kaynak: Haber Merkezi
1990 yılından bu yana üretim yapan şirket için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi.
MALİ DARBOĞAZ NEDENİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde üretim yapan 36 yıllık şirketin, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.
Mahkeme, şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordato sürecinin yürütülmesi için geçici mühlet kararı aldı.
ÇOK SAYIDA EV ALETİ ÜRETİYOR
Söz konusu firma, mutfak ve ev kullanımına yönelik çok sayıda elektrikli küçük ev aleti üretimiyle biliniyor.
Şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender ve mikser yer alıyor.
Firma ayrıca meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi farklı küçük ev aletlerinin üretimini de gerçekleştiriyor.
MAHKEME KOMİSER HEYETİ ATADI
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği geçici mühlet kararı kapsamında şirket için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
Konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç atandı.
Komiser heyeti, şirketin mali yapısını ve konkordato sürecini inceleyecek.
ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE
Mahkeme kararına itiraz etmek isteyen alacaklılar için de süre belirlendi.
Buna göre alacaklılar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi kapsamında 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye dilekçeyle başvurabilecek.
36 YILLIK FİRMANIN ADI BELLİ OLDU
Konkordato talebinde bulunan şirketin, İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri olduğu öğrenildi.
1990 yılında kurulan Avesta Ev Aletleri, yıllardır küçük ev aletleri üretimiyle sektörde yer alıyordu.