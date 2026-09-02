ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması ve dün Fed üyesi Michael Barr, enflasyon düşmezse faizlerin artırılması gerekeceğinin sinyalini vermesi piyasaları sarstı. Savaş etkeni petrol fiyatlarını uçururken faiz artırımı sinyali ile altın cephesinde çok sert düşüşler görüldü.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba)
ABD ve İran arasındaki tırmanan savaş gerilimi ile Fed üyesi Michael Barr’ın enflasyon mesajı piyasaları sarstı. Savaş endişesi petrol fiyatlarını yukarı iterken, faiz artırımı sinyali altın cephesinde sert düşüşlere yol açtı.Süleyman Çay
8 gün önce 4 bin 695 dolar seviyelerine kadar çıkan Ons altın tam tamına yüzde 8,46’lık bir kayıp ile 4 bin 300 doların altına kadar geriledi. Altın cephesindeki kayıp günlük kayıp 0,55 olarak kaydedildi. 4 bin 303 dolar bandına çıktı.
Gram altın cephesindeki kayıp 8 günde yüzde 8,45 oldu. 7 bin 262 TL bandında olan gram altın 6 bin 647 TL seviyelerine kadar sert çakıldı. 613 TL 8 günde piyasadan silindi. Yüzde 0,50’lik günlük kayıpla 6 bin 685 TL seviyelerine geldi.
Kapalıçarşı gram altında kayıplar 8 günde yüzde 8’i aşıyor. Günlük kayıp ise yüzde 0,54 bandında oldu. Gram altın 6 bin 667 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki son durum 07:13:15 sıralarında şu şekildeydi;
1. Gram Altın (07:13:15)
Alış Fiyatı: 6570.8100 TL
Satış Fiyatı: 6667.5500 TL (Günlük Değişim: 36.04 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 6635.56 TL
Günlük Yüksek: 6715.99 TL
Kapanış: 6703.59 TL
2. Çeyrek Altın (07:13:15)
Alış Fiyatı: 10731.0000 TL
Satış Fiyatı: 10858.0000 TL (Günlük Değişim: 59.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 10806.00 TL
Günlük Yüksek: 10937.00 TL
Kapanış: 10917.00 TL
3. Yarım Altın (07:13:15)
Alış Fiyatı: 21495.0000 TL
Satış Fiyatı: 21716.0000 TL (Günlük Değişim: 117.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 21612.00 TL
Günlük Yüksek: 21874.00 TL
Kapanış: 21833.00 TL
4. Tam Altın (07:13:15)
Alış Fiyatı: 42694.0000 TL
Satış Fiyatı: 43306.0000 TL (Günlük Değişim: 234.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 43098.00 TL
Günlük Yüksek: 43620.00 TL
Kapanış: 43540.00 TL
5. Gremse Altın (07:13:15)
Alış Fiyatı: 106322.0000 TL
Satış Fiyatı: 107982.0000 TL (Günlük Değişim: 583.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 107464.0000 TL
Günlük Yüksek: 108766.0000 TL
Kapanış: 108565.0000 TL
6. Has Altın (07:13:16)
Alış Fiyatı: 6603.8300 TL
Satış Fiyatı: 6654.2400 TL (Günlük Değişim: 35.97 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 6621.77 TL
Günlük Yüksek: 6702.72 TL
Kapanış: 6690.21 TL
Dün savaş gerilimi etkisiyle Brent petrol ham fiyatı 97 dolara kadar çıktı. Bugün ise 0,24’lük artış ile 95,43 seviyesinde konumlandı.
Dolar TL ise artış ile tarihi rekorunu kırdı. 48,28 TL seviyesinde dolar güne yüzde 0,04 seviyesinde artış ile başladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir. Fiyatlarda güncel değişimler olabilir.