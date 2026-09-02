Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba)

8 gün önce 4 bin 695 dolar seviyelerine kadar çıkan Ons altın tam tamına yüzde 8,46’lık bir kayıp ile 4 bin 300 doların altına kadar geriledi. Altın cephesindeki kayıp günlük kayıp 0,55 olarak kaydedildi. 4 bin 303 dolar bandına çıktı.