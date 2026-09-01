AK Partili Tuzla eski Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen törenle Buse Üzümcü ile evlendi.
Siyaset, sanat ve sağlık dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünde nikah, 75 şahit huzurunda kıyıldı. Törenin sunuculuğunu televizyon programcısı Müge Anlı üstlendi.
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“Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz” diyen Anlı'nın bu sözleri salonda alkışlarla karşılandı.
Bunun ardından Yazıcı'nın bulunduğu yerden sessizce uzaklaşması dikkat çekti. Yazıcı'nın yan adımlarla kadrajın dışına çıkması, törendeki kameraların da gözünden kaçmadı.