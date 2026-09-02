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Kaynak: ANKA

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dava sürecinde yeni bir gelişme oldu. CHP üyesi Levent Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultaya ilişkin verdiği mutlak butlan kararına karşı yaptığı temyiz başvurusundan feragat etti.

Çelik, kararını Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne sunduğu dilekçeyle bildirdi. Dilekçesinde temyiz başvurusunun usulen yapıldığını belirten Çelik, başvurusundan vazgeçtiğini ifade etti.

'TEMYİZDEN FERAGAT ETTİM'

Çelik, "Kurultayın önündeki engelin kaldırılması için bu adımı attım. Zaten 3 arkadaşımız daha önce temyizden feragat etmişti. Ben de kurultay önündeki engelin kaldırılması için temyizden feragat ettim." diye konuştu. Çelik’ten önce CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan da aynı karara yönelik temyiz başvurularından feragat etmişti.

Öte yandan davada CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve CHP üyesi Lütfü Savaş tarafından yapılan temyiz başvurularının sürdüğü kaydedildi.