İstanbul’da yaklaşık 4 yıldır kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın akıbeti, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.
Yıldırım, 12 Eylül 2022’de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Polis ekipleri, genç kızın bulunması için telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemede Yıldırım’ın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğü, telefonundan alınan son sinyalin ise Esenyurt’ta F.D.’nin evinden geldiği belirlendi.
F.D. BAŞKA BİR CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞ
Polis ekiplerinin araştırmasında F.D.’nin 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Zeynep Yıldırım’ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.
İSTANBUL VE SİNOP’TA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmayı derinleştiren Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi belirledi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026’da İstanbul ve Sinop’ta 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
ZEYNEP YILDIRIM’IN CESEDİ BULUNDU
Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken polis ekipleri, Zeynep Yıldırım’ın cesedinin bulunması için çalışma başlattı.
Şüphelinin ifadesinin ardından yapılan keşif çalışması sonucunda Zeynep Yıldırım’ın cesedine Esenyurt’ta ulaşıldı.