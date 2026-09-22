Kaynak: İHA

Manisa vilayetinin Turgutlu beldesinde 11 talebenin zarar gördüğü eğitim kurumu yakınındaki pompalı dehşetinin ardından olaya tanıklık edenler yaşananları aktardı. Bölgedeki bir ahali, saldırganın av silahıyla uzaklaştığını kaydetti.

Hadise, bugün saat 08.01 sularında Turgutlu ilçesinin Albayrak semtinde yer alan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi civarında yaşandı. Alınan detaylara kıyasla, 112 Acil Çağrı Merkezine okul yakınlarında elinde ateşli silah bulunduran bir şahsın çevreye rastgele ateş açtığı bilgisi ulaştırıldı.

Bildirim üzerine adrese çok miktarda polis ve ambulans görevlisi yönlendirildi. Edinilen ilk tespitlerde vakada 11 öğrenci yaralandı. Mağdurlardan 3’ünün ise kritik sağlık durumunun olduğu aktarıldı. Yaşanan dakikalar yakındaki bir kayıt kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı gören çevredeki bir görgü tanığı, "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi" dedi.