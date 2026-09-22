Kaynak: DHA

2011 doğumlu ve 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, okula av tüfeğiyle geldi ve husumet yaşadığı öğrencilere ateş açtı. Saldırganın bir gün önce okulda kavga ettiği, saldırıyı bir 'terör saldırısı' olarak planlamadığı, 'kız meselesi' nedeniyle husumet yaşadığı öğrencileri hedef aldığı öğrenildi.

10 ÖĞRENCİ YARALI, SALDIRGAN YAKALANDI

İlk belirlemelere göre olayda 10 öğrenci yaralanırken, öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Av tüfeğiyle saldırıyı gerçekleştiren öğrenci daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.



Aynı okulda 9-C sınıfında öğrenci olduğu tespit edilen saldırganın okula geldiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis yaya olarak uzaklaşan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.