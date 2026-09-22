Kaynak: İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde ormanlık alanda seyahat eden bir grup arkadaş, karşılarına çıkan ayıyla karşılaştı.

Ayıyı gören grup, ilk olarak seslenerek hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Seslerin ardından ormanın içine giren ayı, bir süre sonra farklı bir yoldan yeniden grubun karşısına çıktı.

Bu kez gruptaki vatandaşlardan biri ayıya taş atarak üzerine doğru koştu. Vatandaşın kendisine doğru geldiğini gören ayı, yeniden ormanlık alana yönelerek bölgeden uzaklaştı.

Ayının uzaklaştırıldığı anlar, gruptaki vatandaşlardan birinin kamerasıyla kaydedildi.