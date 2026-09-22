Adalar Belediyesi'nde Üsküdar hesabı mı? Meclis üyesi istifa etti

Belediyeye gerçekleştirilen operasyon sonrası başkan Belediye Başkanı Al Ercan Akpolat ve meclis üyesi Fırat Durak ile birlikte toplamda 35 kişi tutuklanmıştı. Tutuklamaların ardında 3 kişi meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı. Bu kararlar sonrası mecliste 12 olan üye sayısı 7'ye düşmüş oldu.