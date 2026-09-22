Adalar Belediyesi'nde "Üsküdar" hesapları yapılmaya başlandı. 12 üyeli Meclis'te sadece 2 üyesi bulunan AK Parti, YENİ Parti-CHP anlaşmazlığı sonucu 2 Meclis üyesiyle belediyeyi alabilir.
Adalar Belediyesi'nde Üsküdar hesabı mı? Meclis üyesi istifa etti
Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Polat ve meclis üyesi Fırat Durak'ın tutukluluğu Meclis'te sadece 2 üyesi bulunan AK Parti'nin iştahını kabarttı. 12 üyeli Adalar Belediye Meclisi'nde sadece 7 üye oy kullanabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Belediyeye gerçekleştirilen operasyon sonrası başkan Belediye Başkanı Al Ercan Akpolat ve meclis üyesi Fırat Durak ile birlikte toplamda 35 kişi tutuklanmıştı. Tutuklamaların ardında 3 kişi meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı. Bu kararlar sonrası mecliste 12 olan üye sayısı 7'ye düşmüş oldu.
Adalar belediye meclisinde halihazırda bulunan 7 üyenin 5'i CHP'li, 2 'si ise AK Partili. Ancak YENİ Parti ve CHP arasındaki "Belediyeyi biz yöneteceğiz" çekişmesi sonucu belediye bir anda AK Parti'ye geçebilir.
21 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan belediye başkanvekilliği seçimleri 23 Eylül Çarşamba gününe ertelenmişti. Bu kararın ardından CHP'li meclis üyesi Fırat Durak, yedek üyelerin önünü açabilmek ve meclisteki çoğunluğun artırılabilmesi için istifa etti.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre CHP'li 5 üyenin de 2'si AK Parti'ye oy verecek.
Fırat Durak'ın istifası sonrası üye sayısı 6'ya çıkan CHP'den 2 üye AK Parti'ye oy verirse belediyede meclis dağılımı 4-4 olacak ve sonuç kura ile belirlenecek.
CHP'li üyeler arasında 1 fire daha verilmesi durumunda ise belediye AK Parti'ye geçecek.
Akıllara Üsküdar seçimleri geldi
Adalar Belediyesi'nde yaşanan gelişmeler akıllara Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerini getirdi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi düzenlenmiş, CHP'nin adayının seçimi kazanması üzerine AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucu seçimin yenilenmesine karar verilmişti.
Yenilenecek olan seçimlerden hemen önce Üsküdar Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda oy kullanma hakkı bulunan CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki tutuklanmış; ardından da 4 CHP'li üye de AK Parti'ye transfer olmuştu.
Dördüncü turda AK Parti-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı. Böylece Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmişti.