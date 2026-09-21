Rüzgar alevleri tetikledi: Tekirdağ'da yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde boş bir ahırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm ahırı sararak bahçedeki otlara sıçradı.