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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

BASKETBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cedi Osman arasında basketbol üzerine sohbet gerçekleşti. Erdoğan, milli basketbolcuyu Ankara'ya davet ederek birlikte basketbol oynama teklifinde bulundu.

Erdoğan, Cedi Osman'a, “Ankara'ya gel basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız” dedi.

Basketbol üzerine devam eden sohbette Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Ömer Onan da esprili diyaloğun konusu oldu. Erdoğan'ın, Ömer Onan'ı da zaman zaman karşı takıma verdiklerini söylediği aktarıldı.

Erdoğan ile Cedi Osman arasındaki basketbol sohbeti samimi bir atmosferde sona erdi.