AKOM’un tahminine göre İstanbul’da 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden geceye kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sabah 21 derece civarında ölçülmesi beklenen sıcaklık, öğle saatlerinde 20, akşam 18 ve gece 16 dereceye kadar düşecek.
AKOM tarih verdi, şiddetli yağacak diyerek uyardı: Tam 60 kg yağış geliyor
AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahminine göre kentte bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü metrekareye 30-60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, rüzgarın da saatte 30-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Aykut Metehan
İstanbul’da yağışın 23 Eylül Çarşamba günü daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, çarşamba günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Tahminlere göre sıcaklıklar 14 ile 19 derece arasında değişecek. Yağış miktarının ise metrekareye 30-60 kilogram arasında olması bekleniyor.
AKOM, yağışlı sistemin çarşamba gece saatlerine kadar İstanbul’da etkili olacağını bildirdi. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da zaman zaman saatte 30-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar bir anda düşecek
Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlı hava, sıcaklıklarda da belirgin düşüşe neden olacak. AKOM’un değerlendirmesine göre sıcaklıklar 6-8 derece birden azalacak ve bahar değerlerine gerileyecek.
İl genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak, yer yer ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
Perşembe günü yağış mola veriyor
24 Eylül Perşembe günü İstanbul’da yağışlı hava etkisini kaybedecek. Kent genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 13-21 derece arasında seyredeceği perşembe günü için AKOM yağış beklemiyor.
Cuma günü sıcaklık yeniden yükseliyor
25 Eylül Cuma günü İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmeyen kentte sıcaklıkların 14 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
Çarşamba günündeki sert sıcaklık düşüşünün ardından cuma günüyle birlikte sıcaklıklarda yeniden yükseliş görülecek.
Cumartesi günü yeniden sağanak
İstanbul’da hafta sonunun ilk gününde yağış geri dönüyor. 26 Eylül Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AKOM’un tahminine göre sıcaklıklar 16-24 derece arasında olacak. Yağış miktarının ise metrekareye 10-20 kilogram civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Pazar günü kuvvetli sağanak
27 Eylül Pazar günü İstanbul’da yağışın yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunuyor.
Sıcaklıkların 16 ile 20 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağış miktarının metrekareye 20-50 kilogram arasında olması öngörülüyor.
Pazartesi hafif yağışlı
Haftanın son gününde ise İstanbul’da yağışın şiddeti azalacak. 28 Eylül Pazartesi günü havanın çok bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 16-21 derece arasında değişeceği pazartesi günü, yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında kalması bekleniyor.
AKOM’un haftalık tahminine göre İstanbul’da salı ve özellikle çarşamba günü kuvvetli yağış, hafta sonunun ise yeniden sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Çarşamba günü beklenen 30-60 kilogramlık yağış ve saatte 30-60 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle kent genelinde yağış sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor.