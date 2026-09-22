AKOM tarih verdi, şiddetli yağacak diyerek uyardı: Tam 60 kg yağış geliyor

Sıcaklıklar bir anda düşecek

Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlı hava, sıcaklıklarda da belirgin düşüşe neden olacak. AKOM’un değerlendirmesine göre sıcaklıklar 6-8 derece birden azalacak ve bahar değerlerine gerileyecek.